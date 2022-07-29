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    • Spor
    • 29.07.2022 11:43
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    • 29.07.2022 12:04
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    Galatasaray Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

    Golcü bir oyuncu transfer etmek isteyen Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman ile kiralık olarak anlaştı... Oyuncu, Galatasaray'da forma giyen dördüncü Akman olacak. İşte detaylar...

    Galatasaray’dan golcü transferi!

    Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç golcü Ali Akman'ı kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

    TRT Spor'un son dakika bilgisine göre Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

    KUZENLERİ İLE OYNAYACAK

    Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ayhan Akman'ın da dahil edilmesi ile birlikte, Ali Galatasaray formasını giyen dördüncü Akman olacak.

        OKAN BURUK AÇIKLAMA YAPMIŞTI

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile oynanan hazırlık maçı sonrası, Ali Akman için teklif yaptıklarını açıklamıştı.

        Okan Buruk, "Ön tarafa yönlü oyuncular bakıyoruz. Hem santrfor oynayacak, ikinci forvet, kenarda oynayabilecek oyuncular bakıyoruz. Kadromuzu güçlendirmemiz gerekiyor. Önde de ihtiyacımız var. Ali Akman ile ilgili bir düşüncemiz oldu. Kulüple bu anlamda görüşmeler oldu. Ancak, şu anda net bir şey yok. Türk rotasyonu içerisinde bize destek verebilir." ifadelerini kullanmıştı.

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