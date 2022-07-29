Galatasaray Ali Akman'ı kadrosuna kattı!

Galatasaray, Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyen genç golcü Ali Akman'ı kiralamak için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.
TRT Spor'un son dakika bilgisine göre Galatasaray, Eintracht Frankfurt forması giyen Ali Akman'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
KUZENLERİ İLE OYNAYACAK
Geçen sezonu Nijmegen'de kiralık geçiren genç oyuncu, kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı-kırmızılı formayı giyecek. Ayhan Akman'ın da dahil edilmesi ile birlikte, Ali Galatasaray formasını giyen dördüncü Akman olacak.