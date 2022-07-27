Fener'in Boupendza teklifi masada! İşte transferde son durum

Forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de önceki gün sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Kariyerini Katar'da sürdüren Aaron Boupendza, sarı-lacivertlilerin gündemine girdi.
OYUNCU ÖNERİLDİ
2 sezon önce Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Gabonlu yıldız şu anda Al Arabi formasını giyiyor. Alınan bilgilere göre Boupendza'nın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Katar kulübü direkt Fenerbahçe ile temasa geçerek 25 yaşındaki futbolcuyu önerdi.
Al Arabi'nin Boupendza'yı 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bırakabileceklerini sarı-lacivertlilere ilettiği öğrenildi.