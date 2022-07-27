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    • Spor
    • 27.07.2022 15:24
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    • 27.07.2022 15:39
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    Fener'in Boupendza teklifi masada! İşte transferde son durum

    Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündemdeki isimlerden biri de bir dönem Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza... Gabonlu golcünün kulübü Al Arabi, sarı lacivertliler ile temasa geçerek oyunucuyu önerdi. Masada kiralık opsiyonu bulunuyor. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Boupendza teklifi masada!

    Forvet transferi için büyük uğraş veren Fenerbahçe'de önceki gün sürpriz bir gelişme yaşanmıştı. Kariyerini Katar'da sürdüren Aaron Boupendza, sarı-lacivertlilerin gündemine girdi.

    OYUNCU ÖNERİLDİ
    2 sezon önce Süper Lig'de Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Gabonlu yıldız şu anda Al Arabi formasını giyiyor. Alınan bilgilere göre Boupendza'nın yüksek maaşından kurtulmak isteyen Katar kulübü direkt Fenerbahçe ile temasa geçerek 25 yaşındaki futbolcuyu önerdi.


    Al Arabi'nin Boupendza'yı 5 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bırakabileceklerini sarı-lacivertlilere ilettiği öğrenildi.

        KESİN KARAR VERİLECEK
        Yönetimin konuyu teknik direktör Jorge Jesus'a ilettiği, Portekizli hocanın Dinamo Kiev rövanşının ardından Gabonlu forvetle ilgili kesin kararını vereceği belirlendi.

        SÜPER LİG'DE 22 GOL ATMIŞTI
        Al Arabi formasıyla 19 maçta 9 gol ve 5 asistlik performans sergileyen Aaron Boupendza, Hatayspor'da 38 maçta rakip ağlara 22 gol bırakmıştı. Boupendza, Süper Lig'de gösterdiği performans ile gol kralı olmuştu.

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