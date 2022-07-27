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    • Spor
    • 27.07.2022 16:17
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    • 27.07.2022 16:24
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    Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gelişmesi! Ahmet Nur Çebi'den özür diledi

    Beşiktaş'ın Viktoria Plzen ile oynadığı karşılaşmada oyundan alındıktan sonra sinirlerine hakim olamayan Serdar Saatçı, davranışları nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Genç futbolcu kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi'den özür diledi. Çebi ise oyuncuyu 5 yıllık imza karşılığında affedeceğini söyledi. İşte detaylar...

    Özür için 5 yıllık imza!

    Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'nın durumundaki belirsizlik son buldu. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen genç futbolcunun geleceği ile ilgili karar verildi.

    NELER OLMUŞTU
    Takımının Avusturya kampında Viktoria Plzen ile yaptığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren Serdar Saatçı, 84. dakikada oyundan alınmıştı. Valerien Ismael'in bu kararına çok sinirlenen genç futbolcu, direkt olarak soyunma odasına gitmişti.

    Soyunma odasında da öfkesini kontrol altına alamayan Serdar Saatçı, İsmael tarafından kadro dışı bırakılmıştı.

        İSPANYA KAMPINA GÖTÜRÜLMEMİŞTİ
        Beşiktaş, hazırlık kampının ikinci etabını gerçekleştirmek için İspanya'ya uçarken, 19 yaşındaki stoper İstanbul'da bırakılmıştı. Serdar antrenmanlarına tek başına devam ediyordu.

        Saatçı, siyah beyazlıların kongre üyesi Altan Akdil öncülüğünde başkan Ahmet Nur Çebi ile görüşmek için randevu aldı. Daha sonrasında kulübe giden Saatçı, Ahmet Nur Çebi ile görüştü ve özür diledi.

        AFFEDİLMEK İÇİN İMZALAMASI GEREKECEK
        Genç futbolcunun hatasından dönmesi ise Beşiktaşlıları sevindirdi. Siyah beyazlı yönetim, Serdar Saatçı'ya 5 yıllık yeni sözleşme teklif etti.

            19 yaşındaki futbolcu, teklifi kabul ederse affedilecek. Oyuncu şayet sözleşmeyi kabul etmezse, kadro dışı kararı devam edecek...

            ŞANSI İYİ DEĞERLENDİRMİŞTİ
            Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ın stoper hattında yaşanan kriz dolayısıyla A kadroda kendine şans bulmaya başlayan Serdar Saatçı, bu şansı iyi değerlendirmişti. Genç futbolcu, siyah beyazlı forma ile 11 maça çıkarken, 1 gol ve 1 asist ile oynamıştı.

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