Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gelişmesi! Ahmet Nur Çebi'den özür diledi

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta Serdar Saatçı'nın durumundaki belirsizlik son buldu. Siyah beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi ile görüşen genç futbolcunun geleceği ile ilgili karar verildi.
NELER OLMUŞTU
Takımının Avusturya kampında Viktoria Plzen ile yaptığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren Serdar Saatçı, 84. dakikada oyundan alınmıştı. Valerien Ismael'in bu kararına çok sinirlenen genç futbolcu, direkt olarak soyunma odasına gitmişti.
Soyunma odasında da öfkesini kontrol altına alamayan Serdar Saatçı, İsmael tarafından kadro dışı bırakılmıştı.