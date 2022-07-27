Beşiktaş'ta Serdar Saatçı gelişmesi! Ahmet Nur Çebi'den özür diledi

NELER OLMUŞTU

Takımının Avusturya kampında Viktoria Plzen ile yaptığı hazırlık maçında 72. dakikada oyuna giren Serdar Saatçı, 84. dakikada oyundan alınmıştı. Valerien Ismael'in bu kararına çok sinirlenen genç futbolcu, direkt olarak soyunma odasına gitmişti.