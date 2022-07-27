Beşiktaş'ın sol kanat için transfer listesindeki Mohanad Jeahze kadro dışı kaldı

Beşiktaş sol kanat transferi için yoğun mesai harcıyor… Siyah-Beyazlılar'da sol kanat oyuncularından Rıdvan Yılmaz Rangers ile anlaşma sağladı. Kartal'ın elinde sol kanat olarak sadece Umut Meraş kaldı. Siyah-Beyazlılar sol kanada takviye yapmak için kolları sıvadı.
Beşiktaş'ta sol kanat adayları arasında gösterilen Mohanad Jeahze ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İsveç medyasından Sportbladet'in haberine göre yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı.
İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen sol bek, hazırlık maçında forma giymeyi reddetti. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü genç yıldız Mohanad Jeahze'nin Kartal'ın teklifini değerlendirmek için takımının Varbergs ile oynadığı maçta forma giymeyi reddettiği öne sürüldü.
İsveç medyasından Expressen'in haberine göre Beşiktaş'ın kulübüne 1 milyon Euro teklif ettiği Irak asıllı İsveçli futbolcu maçta kulübede oturmasına karşın oyuna dahil olmadı. Genç yıldızın bu hareketi sonrası kadro dışı bırakıldığı öne sürülüyor.