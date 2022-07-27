Beşiktaş'ın sol kanat için transfer listesindeki Mohanad Jeahze kadro dışı kaldı

İsveç ekibi Hammarby'de forma giyen sol bek, hazırlık maçında forma giymeyi reddetti. Beşiktaş'ın kadrosuna katmak için temaslarını sürdürdüğü genç yıldız Mohanad Jeahze'nin Kartal'ın teklifini değerlendirmek için takımının Varbergs ile oynadığı maçta forma giymeyi reddettiği öne sürüldü.

İsveç medyasından Expressen'in haberine göre Beşiktaş'ın kulübüne 1 milyon Euro teklif ettiği Irak asıllı İsveçli futbolcu maçta kulübede oturmasına karşın oyuna dahil olmadı. Genç yıldızın bu hareketi sonrası kadro dışı bırakıldığı öne sürülüyor.