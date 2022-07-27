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    • Spor
    • 27.07.2022 13:02
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    • 27.07.2022 13:09
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    Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine iki isim düşünülüyor

    Kadrosuna önemli yıldızları katan Fenerbahçe’de transfer hareketliliği devam ediyor. Güney Koreli stoperi Kim Min Jae’yi Napoli’ye satan Sarı-Lacivertliler, Serdar Aziz’in de sakatlığı nedeniyle o bölgeye bir hamle daha yapmak istiyor. Bu bölge için öne çıkan isimler ise Nino ve Pablo Mari.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Kim’in yerine iki isim düşünülüyor

    Brezilyalı yıldız Gustavo Henrique'yi transfer eden Sarı-Lacivertliler ikinci bir stoper transferi için çalışmalarını sıklaştırdı. Fenerbahçe'nin bu hafta sonuna kadar bir transferi daha açıklaması bekleniyor.

    Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında öne çıkan isimler Nino ve Pablo Mari… Teknik Direktör Jorge Jesus özellikle bu iki isimden birinin kadroya katılmasını çok istiyor ve yönetimle sürekli toplantı gerçekleştiriyor.

    Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde İspanyol stoper Pablo Mari'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede ufak pürüzlerin dışında anlaşma noktasına gelindiği belirtildi.

        Sarı-Lacivertliler'in hafta sonunda Arsenal ile kritik bir görüşme gerçekleştireceği ve bu görüşme sonrasında transferin netleşeceği öğrenildi. Arsenal menajeri Arteta'nın Pablo Mari'nin gidişine onay verdiği gelen bilgiler arasında…

        Fenerbahçe, hafta sonu Arsenal ile yapacağı görüşmeden çıkacak sonuca göre stoper transferi için stratejisini belirleyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2019-2020 sezonunda Flamengo'da İspanyol stoperin antrenörlüğünü yapmıştı.

        Arsenal'den 3.2 milyon Euro maaş alan Pablo Mari'nin Arsenal ile 2024 yılına kadar kontratı var. 28 yaşındaki İspanyol sol stoper, 2020 yılında Arsenal'e transfer olmuş, önce eski takımı Flamengo ardından Udinese'ye kiralanmıştı.
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