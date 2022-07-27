Fenerbahçe'de Kim Min-Jae'nin yerine iki isim düşünülüyor

Brezilyalı yıldız Gustavo Henrique'yi transfer eden Sarı-Lacivertliler ikinci bir stoper transferi için çalışmalarını sıklaştırdı. Fenerbahçe'nin bu hafta sonuna kadar bir transferi daha açıklaması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin stoper adayları arasında öne çıkan isimler Nino ve Pablo Mari… Teknik Direktör Jorge Jesus özellikle bu iki isimden birinin kadroya katılmasını çok istiyor ve yönetimle sürekli toplantı gerçekleştiriyor.
Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde İspanyol stoper Pablo Mari'nin menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmede ufak pürüzlerin dışında anlaşma noktasına gelindiği belirtildi.