SON DAKİKA: Fenerbahçe Kim Min-Jae'yi resmen Napoli'ye sattı! Dev bonservis bedeli: 18 milyon euro

18 MİLYON

Fenerbahçe, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.