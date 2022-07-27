SON DAKİKA: Fenerbahçe Kim Min-Jae'yi resmen Napoli'ye sattı! Dev bonservis bedeli: 18 milyon euro

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.
18 MİLYON
Fenerbahçe, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.