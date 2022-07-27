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    • Spor
    • 27.07.2022 12:39
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    • 27.07.2022 13:45
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    SON DAKİKA: Fenerbahçe Kim Min-Jae'yi resmen Napoli'ye sattı! Dev bonservis bedeli: 18 milyon euro

    Son dakika haberleri... Fenerbahçe, Güney Koreli futbolcusu Kim Min-Jae'nin transferi için İtalya'nın Napoli Kulübüyle görüşmelere başlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerden daha sonra yaptığı açıklamada ise futbolcunun 18 milyon euroya satıldığını duyurdu.

    F.Bahçe’den beklenen transfer açıklaması geldi

    Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Kim Min-Jae'nin İtalya'nın Napoli kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." denildi.

    18 MİLYON
    Fenerbahçe, daha sonra yaptığı açıklamada ise "Profesyonel futbolcumuz Kim Min-Jae'nin İtalyan Kulübü Napoli'ye, 18.050.000 Avro bedelle transferi konusunda taraflarca anlaşma sağlanmıştır." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin geçen yıl Çin'in Beijing Guoan takımından renklerine bağladığı 25 yaşındaki savunma oyuncusu, tüm kulvarlarda 40 maçta forma giydi, 1 gol attı.
        Mesele sadece Diyanet değil!
        Haberler Spor SON DAKİKA: Fenerbahçe Kim Min-Jae'yi resmen Napoli'ye sattı! Dev bonservis bedeli: 18 milyon euro
            SON DAKİKA