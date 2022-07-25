Beşiktaş'ta rota Meksika! Sürpriz Victor Guzman atağı

Yeni sezon öncesi savunma rotasyonunda büyük bir sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ta stoper arayışları yoğun şekilde sürüyor. Wolverhampton ile oynanan hazırlıklık maçında alınan yenilgi ve defansta yapılan büyük hatalar sonrası yöneticilerle görüşen teknik direktör Valerien Ismael transfer isteğini yinelemişti.
VICTOR GUZMAN PAZARLIĞI
Bu gelişme sonrası girişimlere hız veren Beşiktaş rotasını sürpriz bir şekilde Meksika'ya çevirdi. Yönetim, Club Tijuana formasını giyen Victor Guzman'ın transferi için pazarlıklara başladı.
OYUNCU VE KULÜPLE GÖRÜŞÜLÜYOR
Alınan bilgilere göre siyah-beyazlılar şu anda hem 20 yaşındaki stoper hem de kulübü Club Tijuana görüşmelerini sürdürüyor.