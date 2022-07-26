Midtsjö’de işlem tamam! Galatasaray yönetimi, Norveçli yıldız ve Az Alkmaar’la anlaştı





HEDEF ORTA ALANA 1 TAKVİYE DAHA!

Yönetim, AZ Alkmaar formasını giyen Fredrik Midtsjö'nün transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Alınan bilgilere göre yaklaşık 1 ay önce gündeme gelen Norveçli yıldızın ardından Hollanda kulübüyle de her konuda anlaşmaya varıldı. Galatasaray yönetiminin şu anda son noktayı koymak için teknik direktör Okan Buruk'un kararını beklediği öğrenildi. Tecrübeli hocanın da 'tamam' demesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın Fredrik Midtsjö'yü İstanbul'a davet edeceği belirlendi. Yönetim, hem 6 hem de 6 numara pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katsa da bu bölgeye bir takviye daha yapmayı düşünüyor.