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    • Spor
    • 25.07.2022 17:28
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    • 25.07.2022 17:30
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    Galatasaray'dan transfer hamlesi! Buruk onayı verirse gelecek

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da gündeme Fredrik Midtsjö geldi. Sarı kırmızılıların teknik patronu Okan Buruk'tan onay alan futbolcu, her an takıma katılabilir. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Buruk onayı verirse gelecek!

    SÜPER Lig'in başlamasına çok kısa bir süre kala Galatasaray'da 6 numara transferi için çalışmalar çok yoğun bir şekilde sürüyor. Artık bu bölgede yaşanan sıkıntıya bir çözüm bulmak isteyen sarı-kırmızılılardan önemli bir hamle geldi.


    HEDEF 1 TAKVİYE DAHA
    Yönetim, AZ Alkmaar formasını giyen Fredrik Midtsjö'nün transferinde mutlu sona çok yaklaştı. Alınan bilgilere göre yaklaşık 1 ay önce gündeme gelen Norveçli yıldızın ardından Hollanda kulübüyle de her konuda anlaşmaya varıldı. Galatasaray yönetiminin şu anda son noktayı koymak için teknik direktör Okan Buruk'un kararını beklediği öğrenildi.


    Tecrübeli hocanın da 'tamam' demesi durumunda Sarı-kırmızılıların Fredrik Midtsjö'yü İstanbul'a davet edeceği belirlendi. Yönetim, hem 6 hem de 6 numara pozisyonunda oynayan 28 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katsa da bu bölgeye bir takviye daha yapmayı düşünüyor.


        SEZON SONUNDA SERBEST
        Sezon sonunda AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona erecek olan Midtsjö 42 maçta forma giyerken 6 asist yaptı. 11 kez Norveç Milli Takımı'nda görev yapan yıldız futbolcu zaman zaman sağ bekte bile oynayabiliyor. Yüksek enerjisi ve istikrarı ile ön plana çıkan Fredrik Midtsjö'nün piyasa değeri 6 milyon Euro. Tecrübeli futbolcu 2017 yılından bu yana AZ Alkmaar'ın kadrosunda yer alıyor.

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