Galatasaray'dan transfer hamlesi! Buruk onayı verirse gelecek



SEZON SONUNDA SERBEST

Sezon sonunda AZ Alkmaar ile sözleşmesi sona erecek olan Midtsjö 42 maçta forma giyerken 6 asist yaptı. 11 kez Norveç Milli Takımı'nda görev yapan yıldız futbolcu zaman zaman sağ bekte bile oynayabiliyor. Yüksek enerjisi ve istikrarı ile ön plana çıkan Fredrik Midtsjö'nün piyasa değeri 6 milyon Euro. Tecrübeli futbolcu 2017 yılından bu yana AZ Alkmaar'ın kadrosunda yer alıyor.

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