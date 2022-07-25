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    Golcü transferinde sona doğru! Fenerbahçe Alassane Plea için geri sayıma başladı

    Sarı-Lacivertliler, Alman temsilcisi Mönchengladbach ile anlaşma noktasına geldi... Fenerbahçe Yönetimi, Alassane Plea’yı İstanbul’a davet edecek.

    Plea heyecanı
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    Fenerbahçe golcü transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşma sonrasında golcü transferi istediğini ima etmişti. Bunun üzerine harekete geçen ve çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için görüşmelerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk teklifini 4.5 milyon Euro'ya çıkardığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'in anlaşmanın tamamlanmasının ardından Plea'yı İstanbul'a davet etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncuya 2 milyon Euro+bonusların olduğu 3 yıllık sözleşme sunuldu. Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesinin son yılına giren Plea, kulübünün kontrat uzatma teklifini geri çevirdi.



    35 MAÇTA 10 GOLÜ VAR
    Fransız devi Lyon altyapısından yetişen 29 yaşındaki santrfor, Auxerre ve Nice'de forma giydi. 2018 yılında Mönchengladbach'a transfer olan Plea, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada görev aldı. 10 kez rakip fileleri havalandırmayı başaran golcü oyuncu, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi. Tecrübeli oyuncu Fransa Milli Takım forması altında 1 maça çıktı. Kariyerinde 305 karşılaşmada forma giyen Plea, 95 gol atarken 52 de asist yapmayı başardı.

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