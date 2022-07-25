Golcü transferinde sona doğru! Fenerbahçe Alassane Plea için geri sayıma başladı

Fenerbahçe golcü transferinde sona yaklaşıyor. Sarı-Lacivertliler'de Teknik Direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan karşılaşma sonrasında golcü transferi istediğini ima etmişti. Bunun üzerine harekete geçen ve çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe Yönetimi, Alman ekibi Mönchengladbach forması giyen Alassane Plea için görüşmelerini hızlandırdı. Fenerbahçe'nin 4 milyon Euro'luk teklifini 4.5 milyon Euro'ya çıkardığı ve anlaşmanın yakın olduğu belirtildi. Yeni sezonda şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Sarı-Lacivertliler'in anlaşmanın tamamlanmasının ardından Plea'yı İstanbul'a davet etmesi bekleniyor. Yıldız oyuncuya 2 milyon Euro+bonusların olduğu 3 yıllık sözleşme sunuldu. Borussia Mönchengladbach ile olan sözleşmesinin son yılına giren Plea, kulübünün kontrat uzatma teklifini geri çevirdi.