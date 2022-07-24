Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.07.2022 23:24
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 23:24
    ABONE OL

    Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic golle başladı!

    Galatasaray yeni sezon öncesi Kasımpaşa ile hazırlık karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Mücadelenden 2-1 üstünlükle ayrılan Sarı-Kırmızılı ekibin gollerini Kerem Aktüroğlu ile yeni transfer Haris Seferovic attı. Maç sonunda açıklamalarda bulunan Seferovic,"Ben gol atarım, başkası gol atar... Önemli olan takımın kazanması. Takım olarak oynamamız gerekiyor" dedi.

    Seferovic golle başladı!

    Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic, sarı-kırmızılı takımla çıktığı ilk maçında gol atmayı başardı. Karşılaşmaya yedek başlayan ve 60. dakikada Bafetimbi Gomis'in yerine oyuna dahil olan Seferovic, 66. dakikada ağları havalandırarak takımının 2. golünü kaydetti. Seferovic, maç sonunda tribünlere giderek "üçlü" çektirdi.

    Bu arada 61. dakikada Omar Elabdellaoui'nin yerine oyuna giren yeni transfer Leo Dubois da takımla ilk maçına çıktı.



    MAÇ SONUNDA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
    Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakada sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Haris Seferovic, müsabakanın ardından yayıncı kuruluş D-Smart'a açıklamalarda bulundu. İlk maçında gol atmanın çok gurur verici olduğunu söyleyen Seferovic, "Herkes Galatasaray'ın nasıl bir takım olduğunu biliyor, tarihini biliyor. Ben de daha fazla dakikaya sahip olmak istiyordum. Sarı-kırmızılı taraftarlar çok güzel bir atmosfer yarattı. Kazandığımız için mutluyum" diye konuştu. Daha önce Benfica formasıyla Nef Stadyumu'nda gol attıktan sonra bu stadyumdaki ikinci golünü attığının hatırlatılması üzerine Seferovic, "İkisi de güzel gollerdi. Burada Galatasaray oyuncusu olarak attım, güzel bir goldü. Kendimizi geliştirmemiz lazım. Maçı analiz etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.



    "ÖNEMLİ OLAN TAKIMIN KAZANMASI"
    "Kaç gol atmayı hedefliyorsun" sorusuna Seferovic, şu yanıtı verdi: "Bir rakam vermek istemiyorum. Çünkü rakam veririm, tutmaz, hem kulüp hem benim açımdan hoş olmaz. İki haftamız daha var. Daha fazla çalışmak, kendimizi geliştirmek. Geçen sezonun nasıl geçtiğini biliyoruz. Bu sezon başarılı olmak istiyoruz. Ben gol atarım, başkası gol atar... Önemli olan takımın kazanması. Takım olarak oynamamız gerekiyor. Bu takımın farkı, genç olması olabilir. Bizim aile olarak hissetmemiz ve birlikte mücadele etmemiz gerekiyor."
    Seferovic son olarak Galatasaray taraftarının çok iyi bir atmosfer yarattığını söyleyerek, "Sezon içerisinde daha coşkulu olacaklarını biliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.



        KARŞILANŞMADAN DETAYLAR
        Karşılaşmaya iyi başlayan ve rakip kalede birkaç önemli fırsat yakalayan Galatasaray, aradığı golü 30. dakikada buldu. Gomis'in pasıyla ceza yayının gerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, uzak mesafeden çektiği sert şutla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Kasımpaşa, kısa sürede rakibine karşılık vererek skoru 1-1 yaptı. Lacivert-beyazlı takımın 35. dakikadaki atağında Ben Ouanes'in çizgiye indikten sonra çıkardığı topa, Hajradinovic ceza yayı içinden sert vurdu ve meşin yuvarlak yan kale direğine de çarparak ağlara gitti.



        SEFEROVİC SAHNE ALDI
        İkinci yarının ilk bölümü orta saha mücadelesi şeklinde geçerken, Galatasaray 66. dakikada yeni transferi Seferovic ile bulduğu golle skoru 2-1 yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nun soldan yaptığı ortada savunmadan seken topla ceza sahasına giren Seferovic, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. Kalan sürede iki takım da skor üretemedi ve Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı.



        HAZIRLIK MAÇLARINDAKİ İKİNCİ GALİBİYET
        Galatasaray, yeni sezon öncesi oynadığı hazırlık maçlarında ikinci galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı takım, daha önce Avusturya kampında oynadığı 4 hazırlık maçında bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet yaşamıştı.



            TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
            Galatasaraylı taraftarlar, takımlarının Kasımpaşa ile oynadığı hazırlık maçına yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 20 bin sarı-kırmızılı taraftar, maçı tribünden takip ederek takımlarına destek verdi. Taraftarlar, maç öncesinde teknik direktör Okan Buruk ve futbolcular lehine tezahürat yaptı. Sarı-kırmızılı taraftarlar önündeki ilk maçına çıkan Okan Buruk, tribünleri selamladıktan sonra kale arkasındaki taraftarların isteği üzerine "üçlü" de çektirdi.



            OKAN BURUK: BAŞARILI VE GALATASARAY'A YAKIŞIR BİR TAKIM OLACAĞIZ
            Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" dedi. Galatasaray'ın Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği müsabakanın ardından teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluş D-Smart'a açıklamalarda bulundu. Stada ilk ayak bastığında çok heyecanlandığını dile getiren Buruk, "Hazırlık maçı da olsa taraftarlarımız da buradaydı. bir resmi maç gibiydi. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Stattaki ilk maçımdı. Oyuncularıma da aynı şeyi söyledim. Biz hazırlık maçlarını oyunu oturtmak için istiyoruz. Bugün birçok şeyi yaşadık. Maç içerisinde de çok git-geller oldu. Yorulduğumuz, belki tam olarak istediklerimizi yapamadığımız bölümler oldu. Bunun yanında pozisyoınlar bulduk, pozisyonlar verdik. İkinci yarıda özellikle top bizde kaldı. Oyuncu değişikliklerinden sonra bizim kalitemiz daha çok ortaya çıktı. Daha çok pozisyona girmeye çalıştık. Önemli bir sınavdı. Bence gelecek için bölüm bölüm ümit verdik. Biz bunun daha iyisini yapmaya çalışacağız. Gün gün gelişeceğiz. Bize eklenecek oyuncular olabilir. İnşallah güzel, başarılı ve Galatasaray'a yakışır bir takım olacağız" ifadelerini kullandı.



            "TRANSFER KONUSU BİZİM ÖZELİMİZ AMA MAALESEF TÜRKİYE'DE HİÇBİR ŞEYİMİZ ÖZEL KALMIYOR"
            Takımı güçlendirmeleri gereken bölgeler olduğunu kaydeden Buruk, "Bununla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Hem Haris hem Leo bugün girip çok rahat şekilde oynadılar. Bize bu tür tecrübeli oyuncular, lider oyuncular gerekiyor. Bu bizim için önemli. Zaten elimizde çok genç oyuncular var, bunları da değerlendirmeye çalışacağız. Bize hemen katkı sağlayabilecek oyuncular istiyoruz. Transfer konusu bizim özel bir şeyimiz. Ama maalesef Türkiye'de hiçbir şeyimiz özel kalmıyor. Bize haber gelmeden sosyal medyada yazıldığını görüyoruz. Bu konuda rahatsızlıklarımız var. Transfer işi gizlidir, özeldir. Biz de bu anlamda daha özel olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bundan sonra alacağımız oyuncuların hazır oyuncular olması gerekiyor. 5-6 günlük bir Avusturya kampımız var. Sonra da yine bir haftamız olacak lige kadar. Hazır oyuncular almamız gerekiyor, ilk tercihimiz bu olacak" diye konuştu. Okan Buruk son olarak Morutan'a teklifler olduğunu belirterek, "Kulübümüzün vereceği kararlar. Hayırlısı diyelim" dedi ve sözlerini noktaladı.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Milli Savunma Bakanlığı’ndan ’tahıl koridoru’ açıklaması
            Haberler Spor Galatasaray'ın yeni transferi Haris Seferovic golle başladı!
                SON DAKİKA