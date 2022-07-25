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    • Spor
    • 25.07.2022 13:32
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    • 25.07.2022 13:36
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    Fenerbahçe'de Ruben Semedo krizi! İkiye bölündüler

    Kim Min-Jae'nin ayrılacak olmasından dolayı stopere bir oyuncu almak isteyen Fenerbahçe'de gündeme farklı isimler gelmeye devam ediyor. Gustavo Henrique ile anlaşan ve Jesus'un isteği doğrultusunda sürekli 11'de oynayabilecek bir oyuncu transfer etmek isteyen Fenerbahçe'de Ruben Semedo transferi ise camiayı ikiye böldü. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Fener’de Semedo krizi!

    Fenerbahçe stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin transferi için artık geri sayıma geçti. Kanarya, stopere bir değil iki takviye yapmak istiyor.

    SEMEDO TRANSFERİ İSTENİYOR

    Kim Min Jae'nin birkaç gün içinde Napoli'ye imza atması bekleniyor… Eldeki stoperlerden Serdar Aziz de yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus o bölgeye iki takviye yapmayı planlıyor. Hedeflerinden biri de eski öğrencisi Ruben Semedo

    ÖFKE SORUNLARI VAR

    Fenerbahçe yönetimi, şimdiye kadar Jesus'un istediği tüm oyunculara olumlu yaklaştı. Ancak Semedo konusunda çekinceleri var. Tecrübeli oyuncunun daha önce özel hayatında yaşadığı olaylar ve öfke kontrolü sorunu olması yönetimin elini kolunu bağlıyor.

        Bu yüzden de yönetim bu transferi ağırdan alıyor… Portekizli tecrübeli çalıştırıcı Jorge Jesus ise yönetimle yaptığı görüşmelerde oyuncuya kefil olduğunu dile getirdi. Yönetim ile Jesus arasında transferde ilk kez kriz yaşanmış oldu.

        MERAKLA BEKLENİYOR

        Semedo transferinin bu saatten sonra nasıl sonuçlanacağı merak konusu… Fenerbahçe'nin transfer havuzunda 3-4 oyuncu daha bulunuyor.

        İSPANYA'YA GİRİŞİ YASAK

        5 yıl önce Portekiz devi Sporting Lizbon'dan Villarreal'e 14 milyon Euro'ya transfer olan Portekizli stoperin ülkede yaşadığı olaylar nedeniyle İspanya'ya girişi yasaklandı.

            Tecrübeli savunmacı geçen sezonun ikinci yarısını Porto'da kiralık geçirmişti. Olympiakos ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 28 yaşındaki Portekizli stoper, Yunan ekibinden ayrılmak istiyor.

            DEĞERİ 5 MİLYON EURO

            Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Semedo, 3 kez Portekiz Milli Takım formasını giydi. Kariyerinde toplamda 236 maça çıkan yıldız oyuncu, 10 kez fileleri havalandırdı.

            Geçen sezon sadece 10 maçta oynayan tecrübeli futbolcu 1 gol atarken 1 kez de kırmızı kart gördü. 1.91 mt. boyuyla hava toplarında rakiplerine üstünlük kuran Semedo'nun yeni durağı merak ediliyor.

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