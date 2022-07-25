Fenerbahçe'de Ruben Semedo krizi! İkiye bölündüler

Fenerbahçe stoper transferi için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-lacivertliler, Gustavo Henrique'nin transferi için artık geri sayıma geçti. Kanarya, stopere bir değil iki takviye yapmak istiyor.
SEMEDO TRANSFERİ İSTENİYOR
Kim Min Jae'nin birkaç gün içinde Napoli'ye imza atması bekleniyor… Eldeki stoperlerden Serdar Aziz de yaklaşık 1.5 ay sahalardan uzak kalacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus o bölgeye iki takviye yapmayı planlıyor. Hedeflerinden biri de eski öğrencisi Ruben Semedo…
ÖFKE SORUNLARI VAR
Fenerbahçe yönetimi, şimdiye kadar Jesus'un istediği tüm oyunculara olumlu yaklaştı. Ancak Semedo konusunda çekinceleri var. Tecrübeli oyuncunun daha önce özel hayatında yaşadığı olaylar ve öfke kontrolü sorunu olması yönetimin elini kolunu bağlıyor.