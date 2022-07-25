Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 25.07.2022 14:30
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.07.2022 14:32
    ABONE OL

    Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda?

    Trabzonspor, hazırlık mücadelesi kapsamında İtalya Serie A temsilcisi Empoli ile karşılaşacak. Peki Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda? Cevabı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Trabzonspor’un rakibi Empoli

    Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezonda da bu başarısını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da hazırlık kampı devam ediyor. Son olarak Torino ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Fırtına, hazırlık maçı kapsamında bir diğer İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşacak.

    Karadeniz temsilcisinin yeni transferleri Eren Elmalı, Jens Larsen, Doğucan Haspolat, Denswil ve Trezeguet'in performansları da merak konusu... Peki, Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    TRABZONSPOR - EMPOLI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
    Trabzonspor - Empoli maçı 25 Temmuz Pazartesi günü saat 19:00'da oynanacak. Müsabaka A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
        Yaz spor okullarıyla renkli tatil
        Haberler Spor Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda?
            SON DAKİKA