Trabzonspor - Empoli maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Empoli maçı hangi kanalda?

Geçen sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve gelecek sezonda da bu başarısını sürdürmek isteyen Trabzonspor'da hazırlık kampı devam ediyor. Son olarak Torino ile karşılaşan ve mücadeleden 3-0 mağlup ayrılan Fırtına, hazırlık maçı kapsamında bir diğer İtalyan ekibi Empoli ile karşılaşacak.