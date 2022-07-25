Fenerbahçe Gustavo Henrique’yi renklerine bağladı! 3 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor





SIKI PAZARLIKLAR YAPILDI

Yaklaşık 1 hafta önce Brezilyalı savunmacı ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yapılan sıkı pazarlıkların ardından Flamengo'yu da ikna etmeyi başardı. Alınan bilgilere göre Brezilya kulübü 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Şu anda taraflar arasında yazışmaların yapıldığı ve Gustavo Henrique'nin 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. 29 yaşındaki Sambacı ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Gustavo Henrique'nin Flamengo ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bu sezon 10 karşılaşmada forma giyen ve 2 de gol atan Brezilyalı savunmacı 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan Flamengo'ya transfer olmuştu.