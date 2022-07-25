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    Fenerbahçe Gustavo Henrique’yi renklerine bağladı! 3 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor

    Fenerbahçe 29 yaşındaki Gustavo Henrique’nin ardından Flamengo ile de anlaşma sağladı. Brezilyalı stoperin 1-2 gün içinde İstanbul’a gelerek 3 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor.

    Gustavo Henrique Fener’de
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    Fener transferde hız kesmiyor... Savunmanın en önemli ismi olan Kim Min Jae'yi kaybeden Sarı-Lacivertliler aradığı stoperi buldu. Yönetim, Flamengo formasını giyen Gustavo Henrique'nin transferinde mutlu sona ulaştı.



    SIKI PAZARLIKLAR YAPILDI
    Yaklaşık 1 hafta önce Brezilyalı savunmacı ile anlaşma sağlayan Fenerbahçe yapılan sıkı pazarlıkların ardından Flamengo'yu da ikna etmeyi başardı. Alınan bilgilere göre Brezilya kulübü 2.5 milyon Euro'luk teklifi kabul etti. Şu anda taraflar arasında yazışmaların yapıldığı ve Gustavo Henrique'nin 1-2 gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi. 29 yaşındaki Sambacı ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Gustavo Henrique'nin Flamengo ile 2023 yılının sonuna kadar sözleşmesi bulunuyordu. Bu sezon 10 karşılaşmada forma giyen ve 2 de gol atan Brezilyalı savunmacı 2020 yılında bedelsiz olarak Santos'tan Flamengo'ya transfer olmuştu.



    FLAMENGO'DAN 2. TRANSFER
    Fenerbahçe böylece Willian Arao'nun ardından Flamengo'dan ikinci transferini yapmış oldu. Arao gibi teknik direktör Jorge Jesus'un eski öğrencisi olan Henrique'nin ardından Sarı-Lacivertliler'in savunma bölgesine en az 1 takviye daha yapmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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    Haberler Spor Fenerbahçe Gustavo Henrique’yi renklerine bağladı! 3 yıllık resmi imzayı atması bekleniyor
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