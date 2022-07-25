Beşiktaş Ganalı yıldız Amartey için son kozunu kullanacak!

Beşiktaş'ta transferde hareketli saatler yaşanıyor. Wolves ile oynanan son hazırlık maçında savunmada yaşanan bariz hatalar sonrası teknik direktör Valerien Ismael adeta çileden çıktı. Yönetimle toplantı gerçekleştiren Fransız teknik adamın stoper transferi için isteğini yinelediği öğrenildi. Siyah-Beyazlılar daha önce de pazarlık masasına oturduğu Ganalı yıldız Daniel Amartey için son kozunu oynamaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlı Yönetim, Leicester City ile olan sözleşmesi gelecek yaz sona erecek olan 27 yaşındaki yıldızın menajeri ile son bir görüşme daha gerçekleştirecek. Beşiktaş'ın son görüşmede transferi sonuçlandırması bekleniyor. 2016 yılından beri İngiliz ekibinde forma giyen ve 10 milyon Euro güncel piyasa değeri olan Amartey, 43 kez de milli takım formasını giydi.