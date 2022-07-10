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    Beşiktaş yıldız oyuncu Daniel Amartey için yeniden harekete geçti

    Siyah-Beyazlılar, 2 milyon Euro yıllık ücret isteyen Daniel Amartey için 1.7 milyon Euro’ya kadar çıktı. Bayram sonrası son bir görüşme daha yapılacak.

    Amartey için yeni teklif
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    Beşiktaş sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Transfer listesinde birçok isim bulunan Siyah-Beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey için yeni bir hamle daha yapacak. Kara Kartal'ın 27 yaşındaki Ganalı stoper için teklifini 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkardığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istemişti. Görüşmelerin bayram sonrasında sonuçlanması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar transferi sonuçlandırmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Amartey, Beşiktaş'tan 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.



    WELINTON AYRILACAK
    Premier Lig kariyeri boyunca 86 maçta görev alan futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olarak gösteriliyor. Ganalı futbolcu, stoper pozisyonunun dışında sağ bek ve ihtiyaca göre ön liberoda da oynayabiliyor. Tecrübeli futbolcu, Gana Milli takımı'nda 41 kez forma giydi. Siyah-Beyazlılar'da Welinton ile yolları ayırmayı planlıyor.



    SAİSS'İN YANINA TANK GELİYOR!
    Beşiktaş sol stoper Saiss'in yanına Amertey'i transfer etmek istiyor. 1.86 mt. boyundaki yıldız oyuncu güçlü fiziğinin yanı sıra pas oyununa katkısıyla tanınıyor.

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    Bu bayram yetime kurban
    Haberler Spor Beşiktaş yıldız oyuncu Daniel Amartey için yeniden harekete geçti
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