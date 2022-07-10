Beşiktaş yıldız oyuncu Daniel Amartey için yeniden harekete geçti

Beşiktaş sağ stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Transfer listesinde birçok isim bulunan Siyah-Beyazlılar, Leicester City forması giyen Daniel Amartey için yeni bir hamle daha yapacak. Kara Kartal'ın 27 yaşındaki Ganalı stoper için teklifini 1.9 milyon Euro'ya kadar çıkardığı öğrenildi. Yıldız futbolcu, Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro maaş istemişti. Görüşmelerin bayram sonrasında sonuçlanması bekleniyor. Siyah- Beyazlılar transferi sonuçlandırmak için Leicester City ile görüşmelerini sürdürüyor. Amartey, Beşiktaş'tan 1 milyon Euro da imza parası istiyor. 2016 yılında 6.6 milyon Euro gibi bir bonservis bedeliyle Leicester City ekibine giderek kariyerinde yeni bir sayfa açtı.