Yönetim Okan Buruk’un istediği Evander transferi için önemli yol aldı

Cimbom yeni sezon kadro planlamasında çok önemli bir yeri olan 10 numara transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Sarı-Kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un kadrosunda görmeyi çok istediği Evander Ferreira'da adım adım hedefe ulaşıyor.
8 MİLYON EURO'YA İNDİLER
Yönetimin son yaptığı görüşmede Midtjylland'a bonuslarla beraber 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı, kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Danimarka kulübünün ise 8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Pazarlıkların belirli bir noktaya gelmesinin ardından Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Danimarka'ya gitme kararı aldığı öğrenildi. Midtjylland yönetimi ile yüz yüze görüşmeler yapacak olan Timur'un bu transferi bitirebilmek için her türlü fedakarlığı yapacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde hamstring sakatlığı yaşayan Evander'le ilgili sağlık raporlarının da istendiği ve büyük bir soruna rastlanmaması halinde işi bitirmek için son bir adım atılacağı ifade ediliyor.
MENAJERİ İLE ANLAŞMA YAPILDI
Alınan bilgilere göre Galatasaray ve 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri arasında anlaşma sağlandı. Sarı-Kırmızılılar'ın 1.2 milyon Euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklifiyle Evander'i ikna ettiği öğrenildi. Yönetim en geç önümüzdeki hafta ortasına rağmen yıldız futbolcunun transferini bitirmeyi hedefliyor.