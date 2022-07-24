Yönetim Okan Buruk’un istediği Evander transferi için önemli yol aldı





8 MİLYON EURO'YA İNDİLER

Yönetimin son yaptığı görüşmede Midtjylland'a bonuslarla beraber 6.5 milyon Euro'luk teklif yaptığı, kapıyı 10 milyon Euro'dan açan Danimarka kulübünün ise 8 milyon Euro'ya indiği öğrenildi. Pazarlıkların belirli bir noktaya gelmesinin ardından Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur'un Danimarka'ya gitme kararı aldığı öğrenildi. Midtjylland yönetimi ile yüz yüze görüşmeler yapacak olan Timur'un bu transferi bitirebilmek için her türlü fedakarlığı yapacağı belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde hamstring sakatlığı yaşayan Evander'le ilgili sağlık raporlarının da istendiği ve büyük bir soruna rastlanmaması halinde işi bitirmek için son bir adım atılacağı ifade ediliyor.