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    Galatasaray 10 numara transferi için gaza bastı! Evander ve Gustavo Scarpa için girişimler hızlandı

    Harit’te yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar dün Evander için Midtjylland kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Gustavo Scarpa’nın da yeniden transfer gündemine girdiği ortaya çıktı.

    10 numara operasyon

    Transferde taraftarların beklediği hamleleri yavaş yavaş atmaya başlayan Galatasaray 10 numara takviyesi için dört koldan saldırıyor. Schalke formasını giyen Amine Harit'te yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar'dan iki flaş hamle birden geldi.

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    Yönetim     uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için Danimarka kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli ve bonuslarla 4.6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.

    Ayrıca iki yetkilinin dün oynanan Midtjylland-AEK Larnaca maçını canlı olarak izlediği, ardından da Evander ile görüştüğü ifade edildi. Sarı- Kırmızılılar ayrıca Brezilyalı yıldızla ilgili olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa'yı yeniden gündemine aldı.

        Yaklaşık 1 ay önce listede bulunan Brezilyalı futbolcudan yüksek maliyet nedeniyle vazgeçilmişti.

        16 GOLE KATKIDA BULUNDU
        Ancak alınan bilgilere göre Scarpa yeniden Galatasaray'ın sıcak gündeminde bulunuyor. Yönetimin 31 Aralık tarihinde sözleşmesi bitecek olan Sambacı için kısa süre içinde Palmeiras'lı yetkililer ile görüşmesi bekleniyor. Scarpa 2022 yılında 36 maçta 8 gol atıp 8 asist yaptı.
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        Haberler Spor Galatasaray 10 numara transferi için gaza bastı! Evander ve Gustavo Scarpa için girişimler hızlandı
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