Galatasaray 10 numara transferi için gaza bastı! Evander ve Gustavo Scarpa için girişimler hızlandı

Transferde taraftarların beklediği hamleleri yavaş yavaş atmaya başlayan Galatasaray 10 numara takviyesi için dört koldan saldırıyor. Schalke formasını giyen Amine Harit'te yüksek maliyet engeline takılan Sarı-Kırmızılılar'dan iki flaş hamle birden geldi.
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Yönetim uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için Danimarka kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli ve bonuslarla 4.6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.
Ayrıca iki yetkilinin dün oynanan Midtjylland-AEK Larnaca maçını canlı olarak izlediği, ardından da Evander ile görüştüğü ifade edildi. Sarı- Kırmızılılar ayrıca Brezilyalı yıldızla ilgili olumsuz yanıt gelme ihtimaline karşın Palmeiras formasını giyen Gustavo Scarpa'yı yeniden gündemine aldı.