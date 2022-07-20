Galatasaray 10 numara transferi için gaza bastı! Evander ve Gustavo Scarpa için girişimler hızlandı

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Yönetim uzun süredir gündemde yer alan Evander Ferreira için Midtjylland'a yeni bir teklif yaptı. Galatasaray'ın Brezilyalı yıldız için Danimarka kulübüne 600 bin Euro kiralama bedeli ve bonuslarla 4.6 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu önerdi.