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    • Haberler
    • 23.07.2022 20:41
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    • 23.07.2022 20:44
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    📺 Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI İZLE! Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI anlatım!

    Süper Lig devlerinden Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılar, İngiliz ekibini devirerek moral depolamanın peşinde. İşte Beşiktaş - Wolverhampton canlı anlatımı!

    takvim.com.tr
    📺 Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI İZLE! Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI anlatım!

    Süper Lig devlerinden Beşiktaş, hazırlık karşılaşmasında Wolverhampton ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar maç hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    BEŞİKTAŞ-WOLVERHAMPTON MAÇI CANLI!

    MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

    Saat 20:00'de başlayan mücadele Spor Smart'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Necip, Boyd, Salih, Gedson, Umut, Ghezzal, Muleka, Weghorst.

    Wolverhampton: Smith, Jonny, Collins, Kilman, Ait-Nouri, Moutinho, Neves, Podence, Gibbs-White, Neto, Jimenez.

    BEŞİKTAŞ'IN 4. HAZIRLIK MAÇI!

    Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Oldukça sıkı çalışmalar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

        BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI TAKVİMİ

        26 Temmuz Salı günü saat 20.00 Beşiktaş - Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

        30 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00 Beşiktaş - Sampdoria (Vodafone Park)
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        Haberler Haberler 📺 Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI İZLE! Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI anlatım!
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