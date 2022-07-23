📺 Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI İZLE! Beşiktaş - Wolverhampton maçı CANLI anlatım!

BEŞİKTAŞ'IN 4. HAZIRLIK MAÇI!

Geçtiğimiz sezonu Sergen Yalçın ile başlayarak Valerien Ismael ile tamamlayan Beşiktaş, bu sezon Valerien Ismael ile mutlak şampiyonluk hedefliyor. Oldukça sıkı çalışmalar yapan ve kritik hazırlık maçları gerçekleştiren Beşiktaş, Werder Bremen'i 2-1'lik skorla geçti. Beşiktaş, Viktoria Plzen ile 0-0 berabere kaldı. Son olarak Mainz 05 takımıyla karşılaşan Beşiktaş karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.