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    • 24.07.2022 08:56
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    • 24.07.2022 09:21
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    Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

    Transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe'de beklenen ayrılık gerçekleşti. Sarı lacivertliler, yıldız orta saha oyuncusu Luiz Gustavo ile yollarını ayırdığını açıkladı. Brezilyalı futbolcu, Suudi Arabistan'a transfer oldu. Peki oyuncu kariyerine hangi takımda devam edecek? Cevabı haberimizde...

    Fenerbahçe’de beklenen ayrılık!

    Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Luiz Gustavo ile yollarını resmen ayırdı.

    Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya vardığını, transfer sürecinin tamamlanması için izin verildiği belirtildi.

    Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.

        ANLAŞMA 2 YILLIK

        Körfez ekibi Al Nassr ise oyuncu ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuya bonservis bedeli ödenmeyeceği açıklandı.

        MAAŞ BÜTÇESİNDE RAHATLAMA OLACAK
        Fenerbahçe'de ilk senesinde 2,75 milyon Euro, ikinci senesinde 3,25 ve üçüncü senesinde 3,5 milyon Euro maaş alacağı bir sözleşmeye sahip olan Gustavo'nun ayrılığı sonrasında sarı lacivertliler maaş bütçesinde rahat bir nefes alacak. Oyuncuya ayrılan bütçenin yeni transferlerde kullanılması bekleniyor.

        35 yaşındaki orta saha, 2019 yılında Marsilya'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Çubuklu forma ile 3 sezonda toplam 97 karşılaşmaya çıkan Gustavo, 5 kez gol sevinci yaşamıştı.

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