Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

MAAŞ BÜTÇESİNDE RAHATLAMA OLACAK

Fenerbahçe'de ilk senesinde 2,75 milyon Euro, ikinci senesinde 3,25 ve üçüncü senesinde 3,5 milyon Euro maaş alacağı bir sözleşmeye sahip olan Gustavo'nun ayrılığı sonrasında sarı lacivertliler maaş bütçesinde rahat bir nefes alacak. Oyuncuya ayrılan bütçenin yeni transferlerde kullanılması bekleniyor.