Fenerbahçe, Luiz Gustavo ile yollarını ayırdı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe, yıldız futbolcusu Luiz Gustavo ile yollarını resmen ayırdı.
Sarı lacivertliler, Brezilyalı futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr ile anlaşmaya vardığını, transfer sürecinin tamamlanması için izin verildiği belirtildi.
Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takım oyuncularımızdan Luiz Gustavo, Al Nassr kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncuya sağlık kontrollerinden geçmesi ve süreci tamamlaması adına izin verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerine yer verildi.