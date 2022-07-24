Galatasaray Seferovic'in yanına Kadewere'yi koyacak!

Haris Seferovic'in yanına bir forvet oyuncusu daha almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim düştü.
KADEWERE LİSTEYE EKLENDİ
Sarı kırmızılılar, daha önce de ilgilendiği ve Lyon'da forma giyen Tino Kadewere'yi takip listesine aldı. Fransız ekibinin oyuncuyu göndermek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.
DURUMUNA BAKILACAK
Fotomaç'ta yer alan habere göre menajerlerin önerisiyle oyuncuyu listesine alan Galatasaray, teknik heyet ve gözlemci ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçecek.