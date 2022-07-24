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    • Spor
    • 24.07.2022 13:04
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    • 24.07.2022 13:27
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    Galatasaray Seferovic'in yanına Kadewere'yi koyacak!

    Forvet hattında Mbaye Diagne ve Mostafa Mohamed ile yollarını ayıran Galatasaray, Benfica'dan Haris Seferovic'i kiralamıştı. İsviçreli yıldızın yanına bir forvet daha almak isteyen sarı kırmızılılara eski gözdesi Tino Kadewere önerildi. Aslan, oyuncuyu takip listesine ekledi. İşte detaylar...

    Seferovic’in yanına Kadewere!

    Haris Seferovic'in yanına bir forvet oyuncusu daha almak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme sürpriz bir isim düştü.

    KADEWERE LİSTEYE EKLENDİ

    Sarı kırmızılılar, daha önce de ilgilendiği ve Lyon'da forma giyen Tino Kadewere'yi takip listesine aldı. Fransız ekibinin oyuncuyu göndermek istemesi Galatasaray'ın elini güçlendiriyor.

    DURUMUNA BAKILACAK

    Fotomaç'ta yer alan habere göre menajerlerin önerisiyle oyuncuyu listesine alan Galatasaray, teknik heyet ve gözlemci ekibinin raporu doğrultusunda harekete geçecek.

        DAHA ÖNCE GÜNDEME GELMİŞTİ

        İki yıl önce Le Havre forması giyerken Aslan'ın dikkatini çeken Kadewere, 2020 yılının Ocak ayında Lyon'a transfer olmuştu. 12 milyon Euro bonservis bedeli ödenen futbolcu, sezonu Le Havre'de bitirirken, 24 karşılaşmada attığı 20 gol ile Fransa Ligue 2 gol kralı olmuştu.

        10 GOLLÜK PERFORMANS

        2020/21 sezonunda Lyon'un as forveti olan Zimbabveli oyuncu, çıktığı 33 maçta 10 gol atıp 3 de asistle oynamıştı.

        Geride bıraktığımız sezonda ise 15 maça çıkan Kadewere, 1 gol atarak beklentilerin çok altında bir performans göstermişti.
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