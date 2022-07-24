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    • Spor
    • 24.07.2022 12:18
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    • 24.07.2022 12:26
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    Beşiktaş'ın yeni yıldızı Emrecan Uzunhan transfer sürecini anlattı

    İstanbulspor forması ile 1. Lig'de önemli işlere imza atan Emrecan Uzunhan, geçtiğimiz günlerde Beşiktaş'a transfer olmuştu. Genç stoper, siyah beyazlı kulübe geçiş sürecinden Valerien Ismael'in oyun sistemini de değerlendirdiği bir röportaj verdi. İşte röportajdan öne çıkanlar...

    Beşiktaş’ın yeni yıldızı transferini anlattı

    Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan, transfer sürecine dair satır aralarını anlattı.

    Siyah beyazlılara transfer olacağı süreçte sadece bunun hayalini kurduğunu belirten Uzunhan, "Son 1 ayda kafamı yastığa koyduğumda hayalini kurduğum tek şey buydu diyebilirim. Çünkü çok büyük bir atmosfer. Daha önce Vodafone Park'ta çok maç izledim. Küçükken stada gittiğimde, 'Burada oynayabilir miyim?' diyordum. Nihayet o fırsata erişebildim." diye konuştu.

    "ORTAM ÇOK AVRUPAİ"

    21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Daha 21 yaşında büyük bir kulübe geldim. Biraz çekinceler olabiliyor ama geldiğimden beri herkes çok sıcakkanlı. Gayet iyi karşıladılar beni. Ortamın biraz farklı olmasından çekiniyordum. Çünkü burası çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia, Ortam çok Avrupai." ifadelerini kullandı.

        "HER BÖLGEDE ÜSTÜN OLUYORSUNUZ"

        Valerien Ismael'in oyun sistemini de değerlendiren Emrecan, "Bence üçlü sistem bu sene bize olumlu şekilde yansıyacak. Çünkü farklı bir şey görüyor takımlar. Sayısal üstünlük çoğu bölgede bizde olacak. Bizim ligimizde daha çok 4-2-3-1 türevleri oynanıyor ve her bölgede üstün olarak onları bozabiliyorsunuz." dedi.

        Emrecan, "Bu sistemi ve formasyonu doğru oynadığımız, hocamızın direktiflerini doğru şekilde yerine getirdiğimiz sürece hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Aksine avantajlı taraf olacağımızı düşünüyorum." diyerek sözlerini sonlandırdı.

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