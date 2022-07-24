Beşiktaş'ın yeni yıldızı Emrecan Uzunhan transfer sürecini anlattı

Beşiktaş'ın İstanbulspor'dan transfer ettiği Emrecan Uzunhan, transfer sürecine dair satır aralarını anlattı.
Siyah beyazlılara transfer olacağı süreçte sadece bunun hayalini kurduğunu belirten Uzunhan, "Son 1 ayda kafamı yastığa koyduğumda hayalini kurduğum tek şey buydu diyebilirim. Çünkü çok büyük bir atmosfer. Daha önce Vodafone Park'ta çok maç izledim. Küçükken stada gittiğimde, 'Burada oynayabilir miyim?' diyordum. Nihayet o fırsata erişebildim." diye konuştu.
"ORTAM ÇOK AVRUPAİ"
21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Daha 21 yaşında büyük bir kulübe geldim. Biraz çekinceler olabiliyor ama geldiğimden beri herkes çok sıcakkanlı. Gayet iyi karşıladılar beni. Ortamın biraz farklı olmasından çekiniyordum. Çünkü burası çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia, Ortam çok Avrupai." ifadelerini kullandı.