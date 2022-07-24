Beşiktaş'ın yeni yıldızı Emrecan Uzunhan transfer sürecini anlattı

"ORTAM ÇOK AVRUPAİ"

21 yaşındaki savunma oyuncusu, "Daha 21 yaşında büyük bir kulübe geldim. Biraz çekinceler olabiliyor ama geldiğimden beri herkes çok sıcakkanlı. Gayet iyi karşıladılar beni. Ortamın biraz farklı olmasından çekiniyordum. Çünkü burası çok büyük bir kulüp, çok büyük bir camia, Ortam çok Avrupai." ifadelerini kullandı.