Galatasaray - Kasımpaşa  maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçen sezon Domenec Torrent ile hayal kırıklığı ile dolu bir sezonu ardında bırakan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk'u göreve getiren sarı kırmızılılar, Avusturya'da kamp yaptıktan sonra yurda döndü.
Avusturya'daki kamp döneminde Sturm Graz ve Mol Fehervar'a mağlup olan, Pardubice maçında ise berabere kalan sarı kırmızılılar, Sigma Olomouc karşılaşmasını kazanmıştı.
GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?ü
Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.
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