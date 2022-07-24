Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 24.07.2022 14:11
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 24.07.2022 14:12
    ABONE OL

    Galatasaray - Kasımpaşa  maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Yeni sezon hazırlıklarına son hızda devam eden Galatasaray, taraftarı önünde ilk hazırlık maçına çıkmaya hazırlanıyor. Okan Buruk'un öğrencilerinin performansı merakla beklenirken, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliviera, Leo Dubois ve Haris Seferovic gibi isimlerin Kasımpaşa ile oynanacak karşılaşmada şans bulmaları bekleniyor. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Galatasaray - Kasımpaşa maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

    Galatasaray’ın rakibi Kasımpaşa!

    Geçen sezon Domenec Torrent ile hayal kırıklığı ile dolu bir sezonu ardında bırakan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk'u göreve getiren sarı kırmızılılar, Avusturya'da kamp yaptıktan sonra yurda döndü.

    Avusturya'daki kamp döneminde Sturm Graz ve Mol Fehervar'a mağlup olan, Pardubice maçında ise berabere kalan sarı kırmızılılar, Sigma Olomouc karşılaşmasını kazanmıştı.

    GALATASARAY - KASIMPAŞA HAZIRLIK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?ü
    Galatasaray - Kasımpaşa hazırlık maçı 24 Temmuz Pazar günü saat 20:00'de Spor Smart ekranlarından canlı yayınlanacak.

    GALATASARAY - KASIMPAŞA KARŞILAŞMASINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN!

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    SUNGUR resmen Mehmetçiğin hizmetinde!
    Haberler Spor Galatasaray - Kasımpaşa  maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
        SON DAKİKA