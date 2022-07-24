Galatasaray - Kasımpaşa  maçı ne zaman? Galatasaray hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Geçen sezon Domenec Torrent ile hayal kırıklığı ile dolu bir sezonu ardında bırakan ve Süper Lig'i 13. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Okan Buruk'u göreve getiren sarı kırmızılılar, Avusturya'da kamp yaptıktan sonra yurda döndü.