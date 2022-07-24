Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'dan olay açıklamalar

ŞAMPİYONLUĞA OYNAMA HAYALİ

Kariyerinde birçok zorlukla karşılaştığını ve şampiyonluk için oynayan bir takımda yer alma hayali olduğunu vurgulayan Pedro, "Futbola başlayabilmek için her şeyden önce Tanrı'nın verdiği bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Futbola aşık bir çocuktum. Sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmanız gerekiyor. Hayatım boyunca çok çalıştım. Kolay olmadı ama bu çalışmalarımın sonucunda son yıllarda başardıklarımla buraya gelmenin biletini aldım. Her zaman şampiyonluklar için oynayan bir takımda oynama hayalim vardı." diye konuştu.