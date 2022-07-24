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    • 24.07.2022 11:01
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    • 24.07.2022 11:08
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    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro'dan olay açıklamalar

    Fenerbahçe'nin Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın da bir dönem transfer etmek istediği Pedro, kendisi için doğru tercihin Fenerbahçe olduğunu vurguladı. İşte yıldız futbolcunun açıklamalarından öne çıkanlar...

    Pedro için doğru tercih Fener!

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Brezilya asıllı İtalyan futbolcu, transfer sürecini anlattı.

    Sarı lacivertlilerde çok iyi karşılandığını belirten Pedro, "Buradaki ilk günlerim çok iyi geçti. Yeni bir takıma geldiğiniz zaman biraz çekingen olabiliyorsunuz fakat ilk andan itibaren takım arkadaşlarım tarafından çok iyi karşılandım. Bir oyuncunun kendini evinde hissetmesi çok önemli. İnanılmaz bir atmosfer var. Benim yapmam gereken en kısa sürede buraya adapte olmak ve elimden geleni yapmak. Fenerbahçe'yi biliyordum ama tabii çok detaylı değil." diye konuştu.

    ALEX ETKİSİ
    Fenerbahçe tarihine ismini altın harflerle kazıyan Alex de Souza ile görüştüğünü belirten Pedro, " Alex'ten burayı çok dinledim çünkü o benim için büyük bir isim. Bruno Alves daha önceden takım arkadaşımdı, onunla konuşmuştum. Christian'la konuştum. Çok fazla bilgi alma imkanım oldu. 3 sene öncede buraya eski takımımla hazırlık maçı için gelmiştim. Taraftarların yaratmış olduğu o sıcak atmosferi gördüm. Bunlarda benim burayı seçmemi sağladı. Buraya gelirken biliyordum ki benim için doğru tercih burasıydı." ifadelerini kullandı.

        Jorge Jesus'un kararında etkili bir faktör olduğunu belirten Pedro, "Jorge Jesus büyük bir antrenör. Ona karşı daha önce oynama fırsatı yakalamıştım. Flamengo takımında inanılmaz işler yaptı. Oradaki elde ettiği başarı Brezilya'da daha yakından tanınmasını sağladı. Kendisiyle tanışmıştım. Buraya gelme sebeplerimden bir tanesi de o." dedi.

        ŞAMPİYONLUĞA OYNAMA HAYALİ
        Kariyerinde birçok zorlukla karşılaştığını ve şampiyonluk için oynayan bir takımda yer alma hayali olduğunu vurgulayan Pedro, "Futbola başlayabilmek için her şeyden önce Tanrı'nın verdiği bir yeteneğiniz olması gerekiyor. Futbola aşık bir çocuktum. Sadece yetenek yetmiyor, çok çalışmanız gerekiyor. Hayatım boyunca çok çalıştım. Kolay olmadı ama bu çalışmalarımın sonucunda son yıllarda başardıklarımla buraya gelmenin biletini aldım. Her zaman şampiyonluklar için oynayan bir takımda oynama hayalim vardı." diye konuştu.

        Fenerbahçe'nin şampiyonluğu hak ettiğini vurgulayan Pedro, "Taraftarlarımıza beni çok güzel karşıladıkları için tekrardan teşekkür ediyorum. İnanılmazdı. Gerçekten iyi karşılanmak çok önemli. Huzurlu bir yerde olduğunuzu hissetmek çok önemli. Buraya geleli az bir süre oldu ama gördüm ki bu kulüpte çalışanlar, futbolcular, teknik ekip, herkes tek bir hedef için odaklanmış. Bu kulüpte bunu hak ediyor. Hiç şüphe yok ki taraftarlarımızın desteği arkamızda olursa biz şampiyon olabiliriz." diyerek sözlerini noktaladı.

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