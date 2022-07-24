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    • Spor
    • 24.07.2022 11:16
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    • 24.07.2022 11:19
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    Real Madrid efsanesi Iker Casillas Antalya'ya geliyor!

    İspanyol kulübü Real Madrid ile inanılmaz bir kariyere imza atan ve dünya futbol kamuoyunun hafızasında yerini halen koruyan Iker Casillas, Antalya'ya geliyor. Antalya'da gerçekleştirilen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk olacak isim, 26 Temmuz'da ülkemizde olacak. İşte detaylar...

    DHA
    Real Madrid efsanesi Antalya’ya geliyor

    Real Madrid altyapısında yetişip dünyanın en iyi kalecileri arasında gösterilen Iker Casillas, Antalya'da gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'na konuk olacak.


    UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya Milli Takımı'nda en çok forma giyen kaleci unvanına sahip olan 41 yaşındaki Casillas, tecrübelerini Real Madrid Futbol Okulu'ndaki eğitimler kapsamında çocuklara aktaracak. Eski kaleci Casillas daha önce Clarence Seedorf ve Nuri Şahin gibi başarılı futbolcuları konuk eden Real Madrid Futbol Okulu'na, 26 Temmuz Salı günü konuk olacak.


    Belek'teki Regnum Carya Otel'de 5 yıldır gerçekleşen Real Madrid Futbol Okulu'nda tatil yapan ailelerin çocuklarına Real Madrid Vakfı'ndan gelen eğitmenler eşliğinde Real Madrid disiplini baz alınarak eğitimler veriliyor.

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