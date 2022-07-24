Hulk’tan flaş Vitor Pereira sözleri!

Hulk, şimdilerde Corinthians'ı çalıştıran Pereira hakkında, "Pereira bana Porto'da teknik direktörlük yaptı ve o takımda kaptandım. Aynı şey Çin'de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona hep saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu." diye konuştu.