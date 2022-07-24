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    • Spor
    • 24.07.2022 11:39
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    • 24.07.2022 11:56
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    Hulk'tan flaş Vitor Pereira sözleri!

    Bir dönem Avrupa futboluna damgasını vuran Hulk'tan, iki ayrı zamanda Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira hakkında olay yaratacak sözler geldi. Yıldız futbolcu, Pereira'ya yardım etmek istediğini ancak netice alamadığını belirtti. İşte o açıklamalar...

    Hulk’tan flaş Vitor Pereira sözleri!

    Porto forması giydiği dönemde Avrupa futbolunu sallayan Hulk, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.

    Ülkesi Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giyen yıldız futbolcu, Çin'de ve Porto'da beraber çalıştığı Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştirdi.

    Hulk, şimdilerde Corinthians'ı çalıştıran Pereira hakkında, "Pereira bana Porto'da teknik direktörlük yaptı ve o takımda kaptandım. Aynı şey Çin'de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona hep saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu." diye konuştu.

        İşler iyi gitmediği zamanlarda Pereira'nın davranışlarından rahatsız olduğunu belirten Brezilyalı futbolcu, "Bence davranışlarında bir sorun vardı. İşler iyi gitmediğinde davranışları hayal kırıklığı yarattı. Yardım etmek için her şeyi yaptığımı düşünüyorum. Ona karşı beslediğim bir kin yok ama artık iletişimimiz de yok. Ona ve ailesine iyi şanslar diliyorum ama benim arkadaş çevremin bir parçası değil." dedi.

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