Hulk’tan flaş Vitor Pereira sözleri!

Porto forması giydiği dönemde Avrupa futbolunu sallayan Hulk, iki ayrı dönemde Fenerbahçe'yi çalıştıran Vitor Pereira hakkında olay yaratacak açıklamalarda bulundu.
Ülkesi Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giyen yıldız futbolcu, Çin'de ve Porto'da beraber çalıştığı Vitor Pereira'yı sert bir dille eleştirdi.
Hulk, şimdilerde Corinthians'ı çalıştıran Pereira hakkında, "Pereira bana Porto'da teknik direktörlük yaptı ve o takımda kaptandım. Aynı şey Çin'de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona hep saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu." diye konuştu.