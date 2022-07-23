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    Fenerbahçe, Fransız yıldız Alassane Plea için Marsilya ve Nice ile kıyasıya bir yarış içinde

    Fenerbahçe yönetimi, Mönchengladbach’a son olarak 4 milyon Euro teklif ederken, Alman kulübü 5 milyon Euro’dan aşağıya inmiyor. Fransız basınına göre Marsilya ve Nice de resmen Plea için masaya oturdu.

    Alassane Plea kapışması

    Kadrosundaki golcülerden Berisha ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe; Joshua King, Valencia, Joao Pedro ve Serdar Dursun'un bulunduğu forvet hattına 1 takviye daha yapmak istiyor. Sarı- Lacivertliler, Mönchengladbach formasını giyen Alassane Plea'yı kadrosuna katmak için büyük bir çaba harcıyor.



    ARADA 1 MİLYON EURO'LUK FARK VAR
    Ancak Plea ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe Gazetesi'nin iddiasına göre Sarı-Lacivertliler transferde Marsilya ve Nice ile büyük rekabet halinde. Fener son olarak, Alman kulübüne yıldız golcü için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. M'Gladbach ise 5 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor. Görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor. Santrforda görev yapan Fransız futbolcu aynı zamanda her iki kanatta da oynayabiliyor. Alassane Plea, 2018 yılında 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Mönchengladbach'a transfer olmuştu.



    ÇOK YÖNLÜ BİR HÜCUMCU
    Fenerbahçe'nin transfer hedefindeki Alassane Plea forvette, her iki kanatta ve forvet arkasında oynayabiliyor. Fransız yıldız süratiyle ön plana çıkıyor.

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