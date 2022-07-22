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    • 22.07.2022 12:46
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    • 22.07.2022 13:02
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    Fenerbahçe'nin istediği Plea için büyük kapışma! Marsilya ve Nice devrede

    Dinamo Kiev maçı sonrasında forvet istediğini belirten Jorge Jesus'un talebini yerine getirmeye çalışan Fenerbahçe yönetimi, Alassane Plea için tüm gücünü harcıyor. Alman ekibinin bonservis inadını kıramayan sarı lacivertlilere bir kötü haber daha geldi. Fransa'dan Nice'in istediği bilinen oyuncuya Marsilya da talip oldu. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Plea için büyük kapışma

    Kadrosundaki golcülerden Berisha ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King ve Serdar Dursun'un bulunduğu forvet hattına ayrıca Alman ekibi M'Gladbach'tan Alassane Plea'yı katmak istiyor. 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Alman kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

    RAKİPLERE MARSİLYA DA EKLENDİ
    Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Plea ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe Gazetesi'nin iddiasına göre sarı-lacivertliler transferde Marsilya ve Nice ile büyük rekabet halinde.

    ALMANLAR ISRARCI
    Sarı-lacivertliler, Alman kulübüne yıldız golcü için 4 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu. M'Gladbach ise 5 milyon Euro'dan aşağıya inmiyor. Görüşmeler ise tüm hızıyla sürüyor.

        Santraforda görev yapan Fransız futbolcu, her iki kanatta da oynayabiliyor. Fransız forvet, 2018 yılında 23 milyon Euro bonservis bedeliyle Mönchengladbach'a transfer olmuştu.

        PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO
        Şu anki piyasa değeri 15 milyon Euro olan Alassane Plea, 4 sezondur formasını giydiği Alman ekibinde 146 maçta 47 gol, 28 asistlik performans sergiledi.

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Dinamo Kiev ile oynanan maçtan sonra golcü transferi istediğinin sinyalini vermişti. Portekizli çalıştırıcı maç sonu yaptığı açıklamayla kazanamamalarını santrfor eksikliğine bağladı.

            JESUS AÇIKÇA FORVET İSTEMİŞTİ
            Jesus, "Biz pozisyonlar ürettik, eksik olan şey son vuruş kalitemizdi" diyerek golcü transferi istediği net bir şekilde belirtti. Yönetimin kısa süre içerisinde golcü transferini bitirmesi bekleniyor.
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