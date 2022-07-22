Fenerbahçe'nin istediği Plea için büyük kapışma! Marsilya ve Nice devrede

Kadrosundaki golcülerden Berisha ile yollarını ayırmak isteyen Fenerbahçe, Joshua King ve Serdar Dursun'un bulunduğu forvet hattına ayrıca Alman ekibi M'Gladbach'tan Alassane Plea'yı katmak istiyor. 29 yaşındaki Fransız oyuncunun, Alman kulübüyle sözleşmesi gelecek yaz sona eriyor.

RAKİPLERE MARSİLYA DA EKLENDİ Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Plea ile ilgili Fransız medyasından flaş bir iddia ortaya atıldı. L'Equipe Gazetesi'nin iddiasına göre sarı-lacivertliler transferde Marsilya ve Nice ile büyük rekabet halinde.