Cimbom’a 4. Akman! Galatasaray Ali Akman için Eintracht Frankfurt’a teklifte bulundu

Mostafa Mohamed ve Mbaye Diagne'nin ayrılığı sonrasında forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Sarı-Kırmızılılar bonservisi Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta yer alan Ali Akman'ı kadrosuna katmak için harekete geçti. Alınan bilgilere göre yönetim, Alman kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. Ali Akman'ın Galatasaray'a gelmeye çok sıcak baktığı ve kulüpler arasında pazarlıkların devam ettiği öğrenildi. Geçtiğimiz sezon Hollanda'da kiralık olarak Nec Nijmegen formasını giyen 20 yaşındaki futbolcu 32 maçta 6 gollük performans sergilemişti. Bursaspor altyapısında yetişen Ali transferinin gerçekmeşmesi halinde Galatasaray'daki 4. Akman olacak. Sarı-Kırmızılılar'ın eski yıldızlarından Ayhan Akman şu anda idari kadroda görev alıyor, Ayhan Akman'ın iki çocuğu Hamza ve Efe ise altyapıdan A takıma yükseldi. İki genç yetenek de Avusturya kampında yer aldı. Ali Akman ise Ayhan, Efe ve Hamza Akman'ın yeğeni. Genç futbolcunun bu nedenle Galatasaray forması giymek istediği ifade ediliyor.



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