Turu geçen biz olacağız!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, golsüz sona eren Dinamo Kiev maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Ancak maça etkili bir başlangıç yaptık. İlk 15 dakikayı saymazsak oyunu domine eden bizdik. Dinamo Kiev gibi sistemli bir takım karşısında en az hatayla mücadele ettik. Oyuncularımı 90 dakika boyunca ortaya koydukları performanstan dolayı tebrik ediyorum" dedi.



YENİ BİR TAKIMIZ AMA DAHA İYİ OLACAĞIZ

Dinamo Kiev'in 2022 yılında ilk resmi maçını oynamasına rağmen çok iyi maç çıkardığı belirten Jesus, "Polonya'da istediğimiz sonucu aldık... Daha çok gol pozisyonuna giren takımdık. Henüz yeni bir takımız ama daha iyi olacağız" diye konuştu.





OFANSTAKİ KALİTEMİZ YETERLİ DEĞİLDİ

JORGE Jesus, rövanş maçında taraftarlarının desteğiyle sonuca gideceklerini belirterek, "Deplasmanda oynamamıza rağmen hiç geri adım atmadık. Yeni bir sistem oturtuyoruz. İlk maçlarda sonuçlar da iyi geldikçe moralleneceğiz. Tek eleştirim... Ofanstaki kalitemiz yeterli değildi" şeklinde konuştu.



KiNG: RÖVANŞ iÇiN SABIRSIZLANIYORUM

KANARYA'NIN yeni transferi Joshua King, Dinamo Kiev maçından sonra yaptığı açıklamada, "Zorlu bir maçtı. Bizim de pozisyonlarımız vardı ama değerlendiremedik. Bence adil bir sonuç oldu. Burada bile taraftarımızın büyüklüğünü gördük. Gerçekten Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.



İRFAN CAN KAHVECİ HİÇ ETKİLİ OLAMADI

DINAMO Kiev karşısında Fenerbahçe'nin en etkisiz isimlerinden biri İrfan Can Kahveci oldu. İlk 11'de oynayan tecrübeli yıldız 2. yarı yerini Lincoln'e bıraktı.



SZALAİ GEÇİT VERMEDİ

F.BAHÇE'NİN Macar stoperi Szalai, Dinamo Kiev maçında etkili bir performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu, Dinamo Kiev ataklarında rakiplerine geçit vermedi.