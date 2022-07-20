Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Joshua King ve Arao açıklamalarda bulundu

King, "Zor bir maç oldu. Bana göre beraberlik adil bir sonuç oldu. Taraftarlarımızın büyüklüğünü bugün de gördük. Otelde, stadyumda bizi destekleyen taraftarlar müthiş bir iş çıkardı. Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe formasıyla oynadığım için onurlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.