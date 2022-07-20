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    • Spor
    • 20.07.2022 23:39
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    • 20.07.2022 23:44
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    Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Joshua King ve Arao açıklamalarda bulundu

    Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşan ve sahadan 0-0 beraberlik ile ayrılan Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jorge Jesus ile oyuncuları Joshua King ve Willian Arao, maç sonrasında açıklamalarda bulundu...

    Jesus turu istiyor!

    Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.

    Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus ve yeni transferler Joshua King ile Willian Arao, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

    King, "Zor bir maç oldu. Bana göre beraberlik adil bir sonuç oldu. Taraftarlarımızın büyüklüğünü bugün de gördük. Otelde, stadyumda bizi destekleyen taraftarlar müthiş bir iş çıkardı. Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe formasıyla oynadığım için onurlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Willian Arao ise, "Her zaman daha iyisini verebilirim. Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım. Bugün iyi oynadığımı düşünüyorum ama hiçbir zaman yetinmeyi sevmem, daha iyisini yapmayı isterim." ifadelerini kullandı.

        ZOR RAKİP VURGUSU

        Oynadıkları ilk resmi maç olduğuna dikkat çeken Jorge Jesus, "Zor bir rakiple eşleştik. Bu turnuvada bizden daha tecrübeliler ama iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Rakibimizin bir tane bile ciddi atağı yoktu. Bugün bizim için eksik olan ofanstaki kaliteydi." dedi.

        "TURU İSTİYORUZ"

        İkinci maçta destek beklediğini belirten Jesus, "İkinci maçta taraftarlarımızın bize vereceği desteğin gerçekten çok önemli bir avantaj olacak. Bugün beraberlikle ayrılıyoruz diye henüz iş bitmiş değil. Turu geçmek istiyoruz." diye konuştu.

        "HATA YAPMAMIZI BEKLEDİLER"

        Jesus, "Bizim hata yapmamızı beklediler ama 95 dakika boyunca daha iyi olan taraf bizdik. Kaleye gelen bir tane bile şutları yoktu. Biz çektiğimiz şutların iki veya üçünü gole çevirebilirdik. Tur için yeterli kapasitemiz olduğunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

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        Haberler Spor Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Joshua King ve Arao açıklamalarda bulundu
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