Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus ile Joshua King ve Arao açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk karşılaşmasında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kaldı.
Fenerbahçe teknik direktör Jorge Jesus ve yeni transferler Joshua King ile Willian Arao, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.
King, "Zor bir maç oldu. Bana göre beraberlik adil bir sonuç oldu. Taraftarlarımızın büyüklüğünü bugün de gördük. Otelde, stadyumda bizi destekleyen taraftarlar müthiş bir iş çıkardı. Fenerbahçe taraftarı harika. Kadıköy'deki maç için sabırsızlanıyorum. Fenerbahçe formasıyla oynadığım için onurlu hissediyorum." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile ilk maçına çıkan Willian Arao ise, "Her zaman daha iyisini verebilirim. Her geçen gün takım arkadaşlarımı daha iyi tanıyacağım. Bugün iyi oynadığımı düşünüyorum ama hiçbir zaman yetinmeyi sevmem, daha iyisini yapmayı isterim." ifadelerini kullandı.