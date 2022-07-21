Galatasaray'da sağ bek sıkıntısı: 12 sezonda 12 transfer

Dün gece İstanbul'a gelen Leo Dubois bugün sağlık kontrolünden geçtikten sonra Sarı-Kırmızılılar'la 4 yıllık resmi sözleşme imzalayacak.
13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Teknik direktör Okan Buruk'un savunmanın sağında yaşanan sorun nedeniyle ısrarla istediği Fransız yıldızın transferi camiada büyük bir heyecana neden oldu.
1 yıl öncesine kadar Fransız Milli Takımı'nın sağ bek havuzunda yer alan ve 13 kez de Horozlar için sahaya çıkan Leo Dubois'in Galatasaray'ın defansın sağında yaşadığı sıkıntıya çözüm olup olmayacağı merak konusu.
12 SEZONDA 12 TRANSFER
Sarı-Kırmızılılar, Dubois ile birlikte son 12 sezonda 12. sağ bek transferini yapmış olacak. Çok uzun bir süredir defansın sağında istikrarı yakalamakta zorlanan Galatasaray bu süreçte 8 yabancı, 4 de yerli sağ beki kadrosuna kattı.
EBOUE'NİN YERİ DOLMADI
2010-2011 sezonunda Arsenal'den transfer edilen Emmanuel Eboue performansıyla, Sarı-Kırmızılı kulüp tarihinde iz bıraktı.
Fildişi yıldızın istikrarlı grafiği nedeniyle 2011-2012 sezonunda sağ bek transferi yapmayan Galatasaray'dan bir sonraki sezon ise Salih Dursun ve Veysel Sarı hamleleri geldi.
Kadrodaki yerli sıkıntısına çözüm olması için alınan iki sağ bek de beklentilerin çok uzağında kaldı. 2014-2015 sezonunda ise o dönem çok ses getiren bir hamle ile Eskişehirspor'dan Tarık Çamdal transfer edildi.
Ancak Tarık adını Galatasaray tarihindeki en büyük transfer fiyaskoları arasına yazdırdı.
MARİANO'DA ÇÖZÜM OLMADI
Sarı-Kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Martin Linnes'i, 2016-2017 sezonunda ise Luis Pedro Cavanda'yı transfer etti. 2017-2018 sezonunda Sevilla'dan alınan Mariano Filho uzun bir süre Galatasaray'ın sağ bek sorununa çözüm oldu.
Ancak yönetim, Mariano'nun varlığına rağmen defansın sağını takviye etmeye devam etti. 2019-2020 sezonunda Şener Özbayraklı'nın yeni adresi Florya oldu.