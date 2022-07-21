Galatasaray'da sağ bek sıkıntısı: 12 sezonda 12 transfer

Kadrodaki yerli sıkıntısına çözüm olması için alınan iki sağ bek de beklentilerin çok uzağında kaldı. 2014-2015 sezonunda ise o dönem çok ses getiren bir hamle ile Eskişehirspor'dan Tarık Çamdal transfer edildi.

Ancak Tarık adını Galatasaray tarihindeki en büyük transfer fiyaskoları arasına yazdırdı.

MARİANO'DA ÇÖZÜM OLMADI

Sarı-Kırmızılılar, 2015-2016 sezonunda Martin Linnes'i, 2016-2017 sezonunda ise Luis Pedro Cavanda'yı transfer etti. 2017-2018 sezonunda Sevilla'dan alınan Mariano Filho uzun bir süre Galatasaray'ın sağ bek sorununa çözüm oldu.

Ancak yönetim, Mariano'nun varlığına rağmen defansın sağını takviye etmeye devam etti. 2019-2020 sezonunda Şener Özbayraklı'nın yeni adresi Florya oldu.