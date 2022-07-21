Özel Haber | Jesus mesajı verdi Fenerbahçe yönetimi forvet için harekete geçti

KESENİN AĞZI AÇILACAK

Ancak sarı-lacivertliler hem Mönchengladbach kulübü hem de Plea'nın yüksek istekleri nedeniyle geri adım atmıştı. Yönetimin birkez daha pazarlık masasına oturacağı ve bu kez işi bitirmek için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.