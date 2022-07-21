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    • Spor
    • 21.07.2022 15:22
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    • 21.07.2022 15:41
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    Özel Haber | Jesus mesajı verdi Fenerbahçe yönetimi forvet için harekete geçti

    Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Dinamo Kiev ile karşılaşan ve 0-0 beraberlikle sahadan ayrılan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, maç sonu açıklamaları ile yönetimden forvet transfer edilmesini istedi. Bu açıklamanın ardından sarı lacivertli yönetim Alassane Plea için devreye girdi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Jesus mesajı verdi yönetim harekete geçti

    Sezonun ilk resmi sınavında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sergilediği futbolla taraftarlarının beğenisini kazandı.

    Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Jorge Jesus karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında futbolcularını övdü ancak "Hücumda kalitemiz eksikti." ifadesini kullandı.

    FORVETE KALİTE KATILACAK

    Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu sıkıntıya çözüm bulmak için yeniden kolları sıvadı. Cagliari'den Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin forvet hattını bir kaliteli isimle daha takviye etme kararı aldığı öğrenildi.

        PLEA HAREKATI HIZLANIYOR

        Yönetimin transfer listesinin üst sıralarında yer alan Alassane Plea için girişimlere hız verdiği öğrenildi. Fenerbahçe yönetimi yaklaşık 10 gün önce Fransız yıldızın transferi için görüşmelere başlamıştı.

        KESENİN AĞZI AÇILACAK

        Ancak sarı-lacivertliler hem Mönchengladbach kulübü hem de Plea'nın yüksek istekleri nedeniyle geri adım atmıştı. Yönetimin birkez daha pazarlık masasına oturacağı ve bu kez işi bitirmek için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.

        5 MİLYON EURO ÖDENECEK
        Alman basınına göre Mönchengladbach sezon sonunda sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Plea için 5 milyon Euro talep ediyor. Fransız yıldızın maaş beklentisinin ise 3 milyon Euro olduğu belirtiliyor.


            Yönetim yapacağı pazarlıklarla bu rakamı biraz daha aşağıya çekmeye çalışacak. Teknik direktör Jesus'un Plea'yı mutlaka kadrosuna görmek istediği belirtiliyor.

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