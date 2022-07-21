Özel Haber | Jesus mesajı verdi Fenerbahçe yönetimi forvet için harekete geçti

Sezonun ilk resmi sınavında Dinamo Kiev ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe sergilediği futbolla taraftarlarının beğenisini kazandı.
Sarı-lacivertlilerin teknik patronu Jorge Jesus karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında futbolcularını övdü ancak "Hücumda kalitemiz eksikti." ifadesini kullandı.
FORVETE KALİTE KATILACAK
Alınan bilgilere göre Fenerbahçe yönetimi yaşanan bu sıkıntıya çözüm bulmak için yeniden kolları sıvadı. Cagliari'den Joao Pedro'yu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin forvet hattını bir kaliteli isimle daha takviye etme kararı aldığı öğrenildi.