Galatasaray taraftarının 'Dubois' karşılaması Fransız basınında: Rock yıldızı gibi!

Galatasaray'ın Lyon'dan kadrosuna kattığı Leo Dubois, bugün 4 yıllık sözleşmeye imza atacak atacak.
'ROCK YILDIZI GİBİ KARŞILANDI'
Fransız medyası da karşılamaya geniş yer ayırdı. Leo Dubois için İstanbul'da yapılan karşılaşama 'Çılgınlık' olarak yorumlandı.
Fransız RMC Sport, karşılama görüntülerini paylaşarak, "Dubois rock yıldızı gibi karşılandı. İstanbul'da inanılmaz atmosfer" ifadelerine yer verdi.
'BU FİYATA ÇOK İYİ BİR HAMLE'
L'Equipe'te transferi değerlendiren yorumcular ise, "Fransa'nın 27 yaşındaki en iyi sağ beki bir anda dışlandı. Lyon taraftarı bunu hep yapıyor. Takım kaptanıydı. Müthiş maçlar çıkardı. Milli takıma gitti. İnanılır gibi değil. Bu fiyata çok iyi bir hamle. 4 milyon Euro, iç lastik parası bile değil" ifadelerini kullandı.
KATAR'DA BOY GÖSTERMEK İSTİYOR
Dubois için 4 milyon Euro bonservis ödeyecek. Oyuncunun maaşı ise 1.8 milyon Euro olacak. Fransız yıldız, Galatasaray formasıyla Kasım ayına kadar iyi bir performans sergileyerek milli takımla Katar'da boy göstermek istiyor.