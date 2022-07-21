Galatasaray taraftarının 'Dubois' karşılaması Fransız basınında: Rock yıldızı gibi!

'BU FİYATA ÇOK İYİ BİR HAMLE'

L'Equipe'te transferi değerlendiren yorumcular ise, "Fransa'nın 27 yaşındaki en iyi sağ beki bir anda dışlandı. Lyon taraftarı bunu hep yapıyor. Takım kaptanıydı. Müthiş maçlar çıkardı. Milli takıma gitti. İnanılır gibi değil. Bu fiyata çok iyi bir hamle. 4 milyon Euro, iç lastik parası bile değil" ifadelerini kullandı.