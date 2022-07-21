Fenerbahçe sol bek transferi için Felipe Jonathan'ı gündemine aldı!

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Sarı-lacivertliler transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma hamleleriyle ses getirdi.
SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ
Golcü, stoper ve sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni biri daha geldi. Brezilya pazarına yönelen ve 10 numara ve ön libero transferlerinde Brezilyalı yıldızları tercih eden Kanarya'nın yeni hedefi ise Felipe Jonatan…
Jorge Jesus'un ısrarla sol bek transferi istediği biliniyor. Yönetim, Portekizli hocaya lig başlayıncaya kadar istediği kadroyu teslim etmek istiyor. Bu yüzden de sol bek transferini önümüzdeki günlerde tamamlamak istiyorlar.