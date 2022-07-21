Fenerbahçe sol bek transferi için Felipe Jonathan'ı gündemine aldı!

SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ

Golcü, stoper ve sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni biri daha geldi. Brezilya pazarına yönelen ve 10 numara ve ön libero transferlerinde Brezilyalı yıldızları tercih eden Kanarya'nın yeni hedefi ise Felipe Jonatan…