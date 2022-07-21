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    • Spor
    • 21.07.2022 15:30
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    • 21.07.2022 15:47
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    Fenerbahçe sol bek transferi için Felipe Jonathan'ı gündemine aldı!

    Forvet transferine önceliği veren Fenerbahçe'de, sol bek için de transfer yapılması bekleniyor. Sarı lacivertliler, bu mevki için birçok ismi gündemine alırken masaya getirilen son isim Brezilya'da forma giyen Felipe Jonatan oldu. Oyuncuyu Jorge Jesus da çok istiyor. İşte detaylar...

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Sola sürpriz aday!

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor… Sarı-lacivertliler transfer sezonunda yıldız isimleri kadrosuna katarak adeta gövde gösterisi yaptı. Fenerbahçe, Lincoln, Willian Arao, Emre Mor, Tiago Çukur, Joshua King ve Bruma hamleleriyle ses getirdi.

    SÜRPRİZ İSİM GÜNDEME GELDİ

    Golcü, stoper ve sol bek transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin gündemine yeni biri daha geldi. Brezilya pazarına yönelen ve 10 numara ve ön libero transferlerinde Brezilyalı yıldızları tercih eden Kanarya'nın yeni hedefi ise Felipe Jonatan…

    Jorge Jesus'un ısrarla sol bek transferi istediği biliniyor. Yönetim, Portekizli hocaya lig başlayıncaya kadar istediği kadroyu teslim etmek istiyor. Bu yüzden de sol bek transferini önümüzdeki günlerde tamamlamak istiyorlar.

        BREZİLYA BASINI DUYURDU

        Bilindiği gibi Fenerbahçe'de sol bek transferi için daha önce Welington, Yanis Hamache ve Giuseppe Pezzella isimleri gündeme gelmişti. Şimdi bu listeye Felipe Jonatan da eklendi. Brezilya medyası da Jesus'un genç yıldızı istediğini duyurdu.

        MEVKİ SAĞLAMLAŞTIRILACAK

        Fenerbahçe'de mevcut sol bekler Ferdi Kadıoğlu, Filip Novak ve Çağtay Kurukalıp… Çekyalı oyuncu Novak ile yollarını ayırmayı planlayan Fenerbahçe sol bek bölgesini yapacağı transferle daha da sağlama almaya çalışıyor.

        ÖN LİBERO DA OYNAYABİLİYOR

        24 yaşındaki Felipe Jonatan, 2019 yılından beri Brezilya ekibi Santos'ta forma giyiyor. Kulübüyle sözleşmesi ise 2025 yılında sona eriyor. Güncel piyasa değeri 3 milyon Euro olan Brezilyalı yıldızın yan mevkisi ise ön libero…

            KIRMIZI KARTI YOK

            Bu yıl 19 karşılaşmada forma giyen Jonatan'ın gol ve asisti bulunmuyor. Genç yetenek kariyeri boyunca ise 177 maçta 6 gol ve 9 asistle mücadele etti. Kariyerinde hiç kırmızı kart görmedi.

            Santos, 2019 yılında transfer ettiği genç yetenek için Ceara'ya 1.4 milyon Euro bonservis bedeli ödedi.

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            Haberler Spor Fenerbahçe sol bek transferi için Felipe Jonathan'ı gündemine aldı!
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