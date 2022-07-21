Galatasaray'da rota yine Lyon! Bu kez hedef orta saha

Fransa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldızla daha temas halinde olduğu belirtiliyor.
takvim.com.tr O İSME ULAŞTI
takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre bu isim Thiago Mendes.
TAKIMININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI
Galatasaray yönetiminin bir süredir Brezilyalı ön liberonun transferi için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi.