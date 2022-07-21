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    • Spor
    • 21.07.2022 15:37
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    • 21.07.2022 16:01
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    Galatasaray'da rota yine Lyon! Bu kez hedef orta saha

    Transfer çalışmalarına hızla devam eden ve son olarak Haris Seferovic ile Leo Dubois'i kadrosuna katan Galatasaray, Lyon'dan Dubois'in arkadaşı Thiago Mendes'i listesine aldı. Geçen sezon orta sahada yaşadığı sorunları tekrar yaşamak istemeyen sarı kırmızılılar, Lyon'dan bir ismi daha gündemine aldı. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’da rota yine Lyon!

    Fransa'nın en önemli kulüplerinden biri olan Lyon'dan Leo Dubois'i transfer eden Galatasaray'da gözler 6 numara transferine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı yönetimin Lyon formasını giyen bir başka yıldızla daha temas halinde olduğu belirtiliyor.

    takvim.com.tr O İSME ULAŞTI
    takvim.com.tr'nin aldığı bilgilere göre bu isim Thiago Mendes.

    TAKIMININ ÖNEMLİ BİR PARÇASI
    Galatasaray yönetiminin bir süredir Brezilyalı ön liberonun transferi için çalışmalarda bulunduğu öğrenildi. Lyon'un 2019 yılında Lille'den 22 milyon Euro karşılığında transfer ettiği Mendes takımın önemli parçalarından birisi.

        LYON OYUNCUYU BIRAKMAK İSTEMİYOR
        Lyon haziran ayında yıldız futbolcunun sözleşmesini 2025 yılına kadar uzatmıştı. Bu nedenle Fransız kulübünün Mendes'i bırakmak istemediği gelen bilgiler arasında.

        2564 DAKİKA SAHADA KALDI
        Geçtiğimiz sezon 37 resmi maçta görev alan 30 yaşındaki futbolcu 2564 dakika sahada kalırken takımına 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.

        AVRUPA'YA LILLE'DE BAŞLADI
        Ülkesinde Goias altyapısında futbola başlayan Thiago Mendes 2015 yılında Sao Paulo'ya transfer oldu. Burada çok başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı yıldız 2017 yılında 9 milyon Euro karşılığında Lille'e giderek Avrupa mecarasına başladı.
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            Haberler Spor Galatasaray'da rota yine Lyon! Bu kez hedef orta saha
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