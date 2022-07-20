Trabzonspor'un genç ismi Enis Destan Polonya yolunda

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor bir yandan sağ stoper transferi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklanmış durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Altınordu'dan transfer ettiği genç golcü Polonya Ligi'ne gidebilir.
Karadeniz Fırtınası'nın geçtiğimiz sezon Altınordu'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Enis Destan'a yurt dışından talip var.
Polonya kaynaklı haberlere göre Gornik Zabrze, Bordo-Mavililer'den Enis Destan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç golcüye Belçika Ligi ekiplerinin de ilgisi vardı. Ancak Polonya takıma transfere daha yakın gözüküyor.