Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 20.07.2022 12:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.07.2022 12:15
    ABONE OL

    Trabzonspor'un genç ismi Enis Destan Polonya yolunda

    Son dakika Trabzonspor haberleri | Süper Lig'i zirvede tamamlayarak mutlu sona ulaşan Trabzonspor'da bir yandan yeni takviye çalışmaları sürerken diğer yandan da ayrılacak isimler netleşiyor. Devre arasında Altınordu'dan kadroya katılan genç futbolcu Enis Destan'ın kiralık olarak Polonya'ya gidebileceği iddia edildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber | Trabzonspor’un genç ismi Polonya yolunda

    Süper Lig şampiyonu Trabzonspor bir yandan sağ stoper transferi için çalışmalarını sürdürürken bir yandan da takımdan gönderilecek isimlere odaklanmış durumda. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Altınordu'dan transfer ettiği genç golcü Polonya Ligi'ne gidebilir.

    Karadeniz Fırtınası'nın geçtiğimiz sezon Altınordu'dan 600 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Enis Destan'a yurt dışından talip var.

    Polonya kaynaklı haberlere göre Gornik Zabrze, Bordo-Mavililer'den Enis Destan'ı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Genç golcüye Belçika Ligi ekiplerinin de ilgisi vardı. Ancak Polonya takıma transfere daha yakın gözüküyor.

        Szymoh Janczyk'ın haberine göre Warta Poznan'ın da Enis Destan'ı transsfer etmek istediği vurgulandı ancak transfere Gornik Zabrze'nin oyuncuyla daha ciddi ilgilendiği belirtildi.

        Geçtiğimiz sezon 1'i Trabzonspor'da 16'sı Altınordu'da olmak üzere 17 maçta sahaya çıkan Destan, 2 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan genç futbolcu 9 kez de U21 Milli Takımı formasını terletti.

        *Enis Destan'ın detaylı istatistik raporu için fotoğrafa tıklayın

        Trabzonspor'da genç oyunculardan Batuhan Kör'ün de takımdan kiralık olarak ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bordo-Mavililer, genç golcü için de kiralama seçeneğini masaya yatırıyor. Genç santrfor için TFF 1. Lig ekiplerinin yakın ilgisi var.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Gel bakalım AB! Doğalgazda kilit ülke Türkiye
        Haberler Spor Trabzonspor'un genç ismi Enis Destan Polonya yolunda
            SON DAKİKA