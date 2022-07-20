Trabzonspor'un genç ismi Enis Destan Polonya yolunda

Geçtiğimiz sezon 1'i Trabzonspor'da 16'sı Altınordu'da olmak üzere 17 maçta sahaya çıkan Destan, 2 gol kaydetti. Güncel piyasa değeri 1,5 milyon Euro olan genç futbolcu 9 kez de U21 Milli Takımı formasını terletti.