TRABZONSPOR'DAN VEDA MESAJI

Bordo mavili kulüp, oyuncuya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile veda etti. Fırtına'nın paylaşımında, "Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.