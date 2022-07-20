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    • Spor
    • 20.07.2022 15:18
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    • 20.07.2022 15:36
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    Trabzonspor Erce Kardeşler'in transferini KAP'a bildirdi

    Trabzonspor, genç kalecisi Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi. Bordo mavili ekip de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla oyuncuya veda etti. İşte detaylar...

    Trabzonspor’da ayrılık!

    Trabzonspor, genç futbolcusu Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

    Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.

    ALTINORDU'DA PARLADI

    Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce, Çanakkale Dardanelspor altyapısında da forma giydi. Sonrasında Oyak Renaultspor'a geçen Erce Kardeşler, ardından Yeşil Bursa'ya geçti. İlerleyen dönemde Altınordu ile başarılı bir performans gösteren Erce Kardeşler, Trabzonspor'a genç yetenek olarak transfer edilmişti.

        TRABZONSPOR'DAN VEDA MESAJI

        Bordo mavili kulüp, oyuncuya sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile veda etti. Fırtına'nın paylaşımında, "Erce Kardeşler'e kulübümüz için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

        Erce Kardeşler, geride bıraktığımız sezonda bordo mavili formayla 2 maça çıkmıştı.

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