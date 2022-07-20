Trabzonspor, genç futbolcusu Erce Kardeşler'in Hatayspor'a transfer olduğunu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Erce Kardeşler'in Hatayspor Kulübü'ne transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Hatayspor Kulübü, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 400.000.-EUR + KDV ödeyecektir." ifadelerine yer verildi.
ALTINORDU'DA PARLADI
Futbola Bursaspor altyapısında başlayan Erce, Çanakkale Dardanelspor altyapısında da forma giydi. Sonrasında Oyak Renaultspor'a geçen Erce Kardeşler, ardından Yeşil Bursa'ya geçti. İlerleyen dönemde Altınordu ile başarılı bir performans gösteren Erce Kardeşler, Trabzonspor'a genç yetenek olarak transfer edilmişti.