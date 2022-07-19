Joao Pedro geliyor

fenerbahçe yeni transferine bugün kavuşuyor. Sarı-Lacivertliler'in anlaşmaya vardığı Joao Pedro'nun bugün İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe, Brezilyalı hücum oyuncusu için İtalyan temsilcisi Cagliari ile 4.5 milyon Euro+2 milyon Euro bonus karşılığında anlaştı. Tecrübeli futbolcuya yıllık 2,5 milyon Euro maaş verilecek. Forvet arkası pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki futbolcu zaman zaman forvet olarak da görev yapıyor. İtalyan kulübüne 4.5 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Öte yandan Fenerbahçe, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı eder ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanırsa 2 milyon Euro daha ödemeye yapacak. Sarı-Lacivertliler'in anlaşmaya vardığı Brezilya asıllı İtalyan yıldız, Cagliari ile İtalya Ligi Serie A'da son 3 sezonda çıktığı 110 maçta 58 gole katkıda bulundu. Pedro, 110 maçta 47 gol atarken 11 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu geçen sezon 13 gol, 4 asist, bir önceki sezonda 16 gol, 3 asist ve 2019- 2020 sezonunda ise 19 gol, 4 asistle mücadele etti.