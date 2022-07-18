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    • Spor
    • 18.07.2022 23:10
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    • 18.07.2022 23:24
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    Fatih Karagümrük Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın eski golcüsü Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Senegalli forvet 2018-2019 sezonundu 30 gol atarak Türkiye Süper Ligi'ni gol kralı olarak tamamlamıştı.

    İHA
    Diagne’nin yeni takımı belli oldu

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, son olarak Galatasaray forması giyen Mbaye Diagne ile 1 yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı.

    SÖZLEŞME 1 YILLIK
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Karagümrük'e hoş geldin Mbaye Diagne. Senegalli forvet oyuncusu Mbaye Diagne'yi 1 sezonluğuna kadromuza kattık. Diagne, kariyerinde Türkiye Süper Ligi, Belçika Pro Ligi, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası olmak üzere 4 kupa kazandı. 2018-2019 sezonunda 30 golle Türkiye Süper Ligi gol kralı olan Mbaye Diagne, kariyerine Karagümrük forması altında devam edecek" ifadelerine yer verildi.

    22 MAÇTA 4 GOL
    Senegalli forvet, 2021-2022 sezonunda Galatasaray forması altında 14'ü Süper Lig, 8'i Avrupa kupaları olmak üzere 22 maçta forma giyerken 4 gole imza attı.

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