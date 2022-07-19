Erıc Bailly harekatı

Transfer çalışmalarını dört koldan sürdüren Galatasaray'da stoper takviyesi konusunda flaş gelişmeler yaşanıyor. Bonuslarla beraber 15 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satılan Marcao'nun yerine stoper arayan Sarı-Kırmızılılar'da Eric Bailly sesleri yükseliyor.



İLK TEMAS ÇOK OLUMLU

Yönetımın, Manchester United formasını giyen Fildişili savunmacı için harekete geçtiği belirtiliyor. İngiliz ekibinin yeni teknik direktöre Eric den Haag tarafından gözden çıkarılan Bailly'nin satış listesine konduğu açıklanmıştı. Alınan bilgilere göre Galatasaray, 28 yaşındaki futbolcunun menajeriyle bir ön görüşme gerçekleştirdi. Yapılan temasın olumlu olduğu ve yönetimin kısa süre içinde Manchester United ile pazarlıklara başlayacağı öğrenildi. İngilizler'in 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Bailly için 5 milyon Euro istediği, Galatasaray'ın ise ilk planda 2.5 milyon Euro'luk teklif yapacağı belirlendi. 2016 yılında Villarreal'den 38 milyon Euro karşılığında Manchester United'a transfer edilen tecrübeli yıldız son dönemde forma bulmakta çok zorlanmıştı.



70 LIG MAÇINDA OYNADI

İNGILIZ kulübüyle 70 Premier Lig maçında görev yapan ve 4975 dakika sahada kalan Eric Bailly, Fildişi Milli Takımı'nın formasını 46 kez terletip 2 de gol kaydetti. Transfermarkt verilerine göre yıldız futbolcunun şu anki piyasa değeri 6 milyon Euro.



ASLAN PRES ÇALIŞTI

YENİ sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Galatasaray, çalışmalarına çift idmanla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan iki idmanda da dar alanda pas çalışması ve sonrasında dört grup halinde iki yarı sahada çift kale maç oynandı. Emin Bayram ve Mohamed, ağrıları nedeniyle sabah idmanını yarıda bıraktı. Rahatsızlığı olduğu bildirilen Abdülkerim ise dün antrenmanlarda yer almadı.