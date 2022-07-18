Sultanlar, Sırbistan’a 3-0 yenilerek organizasyonu 4’üncü sırada bitirdi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde Türkiye, Sırbistan'a 3-0 yenilerek organizasyonu 4'üncü sırada bitirdi. 81 dakika süren maçın setleri 25-27, 17-25, 24-26 bitti. İlk sette kaptan Eda Erdem'in etkili oyunuyla 3-0'lık seri yakalayan Türkiye skoru 24-24'e getirdi ancak seti 25-27 Sırbistan aldı. Milli Takım'ın hocası Guidetti, ikinci sette 18-11 gerideyken mola aldı. Molanın ardından Ay-Yıldızlı ekip 6 sayı alırken, Sırbistan 7 sayı kazanıp, seti 25-17 önde bitirdi ve skoru 2-0 yaptı. Son sette ise büyük şanssızlık yaşadık. Filenin Sultanları, Zehra Güneş'in blok, Ebrar Karakurt'un smaç sayılarıyla 24-23'te set sayısı için servis kullandı. Sırbistan'ı 25-24 öne geçiren sayının ardından Guidetti, oyunu molayla kesti ancak dönüşte Sırbistan, seti 26-24 bitiren sayıyı alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

EMRECAN'DA İŞLEM TAMAM

Beşiktaş yerli stoper konusunda önemli bir hamle yapmak üzere... Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor'dan Emrecan Uzunhan'ı kadrosuna katmaya hazırlanıyor. İstanbulspor ile 2 milyon Euro ve sonraki satıştan pay konusunda anlaşmaya varan Kartal, ödeme planı üzerindeki pürüzler nedeniyle bir süre daha pazarlıklara devam etmek zorunda kalmıştı. Görüşmelerin olumlu ilerlediği öğrenilirken bu transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.

ISMAEL BAZOER'İ İSTİYOR

Beşiktaş stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Teknik Direktör Valerien Ismael, savunmaya yapılacak takviyenin bir an önce gerçekleşmesini istiyor. Beşiktaş'ın gündeminde yer alan isimlerden biri ise Riechedly Bazoer... Beşiktaş, Vitesse ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki oyuncu için harekete geçti. Tecrübeli oyuncu ile olumlu rapor sunan isim ise Valerien Ismael... Fransız hoca, Wolfsburg'tan öğrencisi Bazoer'i yakından tanıdığını ve sistemine uygun bir stoper olduğunu düşünüyor.

DATÇA'DAN YAZLIK ALIYOR

Beşiktaş'ta yeni sezonda saha içinde lider olması beklenen Rachid Ghezzal ile ilgili bir transfer gerçeği ortaya çıktı. Cezayirli yıldıza Arap Yarımadası'ndan 7 milyon Euro'luk bir teklif geldi. Futbolcu ise Beşiktaş ve Türkiye'de kalmaya karar verdi. Yatırımlarını Türkiye'de yapan Ghezzal'ın Datça'da yazlık alacağı öğrenildi.

TRABZONSPOR'UN GURUR TABLOSU!

Abdullah Avcı geride kalan sezon öncesinde odasına şampiyon kadroların fotoğraflarını asmıştı. Bir çerçeveyi ise boş bıraktı. Boş çerçeve sezon boyunca hem futbolculara hem de camiaya motivasyon kaynağı oldu. Avcı önderliğindeki Bordo-Mavililer müthiş bir performans göstererek sezonu şampiyon olarak tamamladı. Avcı da odasında bulunan boş çerçeveye şampiyonluk fotoğrafını koydu. Bordo-Mavili kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Abdullah hocanın boş çerçeveyi doldurduğu anların videosunu yayınladı. Abdullah Avcı, "Umuyorum ve istiyorum ki, Trabzonspor bizimle birlikte daha nice şampiyonluk fotoğrafları çekilir" açıklamasını yaptı.

MERT YILMAZ ARTIK ÜMRANİYESPOR'DA

Süper Lig ekibi Antalyaspor, Mert Yılmaz'ın Ümraniyespor'a transfer olduğunu duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Yılmaz'ın 2022-2023 sezonunu kapsayan geçici transferi konusunda Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Ümraniyespor ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncumuza yeni sezonda başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

KONYASPOR'UN HEDEFİ BREZİLYALI YILDIZ PATO

Şimdiye kadar kadrosuna 9 oyuncu katarak güçlenen Konyaspor, asıl bombayı sona sakladı. Konyaspor, son olarak MLS ekibi Orlando City'de forma giyen dünyaca ünlü yıldız Alexandre Pato'yu kadrosuna katmak üzere. Orlando ile sözleşmesi 5 ay sonra sona erecek olan 32 yaşındaki yıldız, bu sezon 20 maça çıkarken 4 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

35'LİK YASİN ÖZTEKİN YENİDEN GÖZTEPE'DE

Obinna Mamah, Romal Palmer, Berkin Özgür, Uğur Kaan Yıldız, Berkay Atay ve Hüsamettin Yener ile sözleşme imzalayan Spor Toto 1'inci Lig ekibi Göztepe, eski oyuncusu Yasin Öztekin'le anlaşma sağladı. Geçen sezonu Samsunspor'da geçiren 35 yaşındaki futbolcunun en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayıp takıma dahil olacağı kaydedildi.

TOPRAK RAZGATLIOĞLU İNGİLTERE'DE ZİRVEDE

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın İngiltere ayağının 2. yarışında da 1. oldu. Öte yandan, Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın İngiltere ayağındaki ikinci yarışta 8'inci olurken, MV Agusta Reparto Corse ekibinin sürücüsü Bahattin Sofuoğlu yarışı tamamlayamadı.

ABD'Lİ FRED KERLEY ALTIN MADALYAYA UZANDI

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 100 metre finalini, ABD'li Fred Kerley kazandı. Tokyo 2020'de bu kategoride gümüş madalyaya ulaşan ABD'li sporcu Kerley, 9.86'lık derecesiyle bu şampiyonada altın madalya uzandı. 9.88'lik süreyle yarışı tamamlayan ABD'li sporculardan Marvin Bracy gümüş, Trayvon Bromell ise bronz madalyaya ulaştı.

İKİ RAKİP BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Avusturya'da gerçekleştireceği ikinci etak kamp çalışmalarında oynayacağı iki maç netleşti. Bordo-Mavililer'in 23 Temmuz'da Torino, 25 Temmuz'da ise Empoli ile karşılaşacağı belirtildi.

YA VALENCIA YA G.SARAY!

Ön libero transferinde henüz sonuç alamayan Galatasaray için Fransa'dan flaş bir iddia geldi. Fransız basınına göre Milan'da görev yapan Tiemoue Bakayoko, Sarı-Kırmızılı formayı giyebilir. Haberde, Marsilya Teknik Direktörü Tudor'un Bakayoko'yu veto ettiği, yıldız futbolcuyu G.Saray'ın yanı sıra Valencia'nın da ısrarla istediği belirtildi. Milan kulübü, Chelsea'den 17 milyon Euro zorunlu satın alma opsiyonuyla 2 sezonluğuna kiraladığı Bakayoko ile yolları ayırmaya çalışıyor.

OKAN BURUK İYİ BİR LİDER

Victor Nelsson, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu. Danimarkalı yıldız, "Yavaş yavaş yüzde yüzümüze doğru geliyoruz. Zamanla çok daha iyi bir noktaya geleceğimize eminim. Okan hocayı sevdiğimi söyleyebilirim. Takıma göze hoş gelen bir futbol oynatmak istiyor. İleride baskı yapan bir takım istiyor" şeklinde konuştu.

CICALDAU KARARSIZLIĞI

Okan Buruk çok sıcak bakmadığı Cicaldau'nun son iki hazırlık maçındaki 6 numara performansından memnun kaldı. Rumen yıldızla ilgili kafası karışan Buruk'un Cicaldau'yu ikinci etap kampına da götüreceği ve kesin kararını daha sonra vereceği belirlendi.

MUHAMMED KİRALANIYOR

Fenerbahçe'nin genç yeteneklerinden Muhammed Gümüşkaya takımdan ayrılmak üzere... Kanarya, oyuncusunu oynatma garantili kiralamak istiyor. Süper Lig'den birçok takımın Muhammed için sıraya girdiği öğrenildi

RÜYA GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Brezilyalı yıldız Arao dün basın toplantısı düzenledi. Fenerbahçe'nin yeni transferi, "Burada olmak benim için büyük onur. Bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi diyebilirim Çok istekliyim. Gücümü ve mantalitemi göstermek için çok hırslıyım. Maçları kazanıp tekrardan şampiyon olabilmek için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı. Sambacı yıldız, "Hocamız benden ne beklediğini söyledi. Bunları en iyi şekilde göstermeyi istiyorum. Gelmeden önce Alex ile konuştum, o burada bir idol. Elimizden gelenin en iyisini yapıp, derbileri ve maçları kazanıp, şampiyon olmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ukrayna temsilcisini elemesi halinde bir sonraki turda karşılaşacağı muhtemel rakipler belli oldu. Dinamo Kiev'i elemesi halinde Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri; Monaco, Sturm Graz, Union Sg, Midtjylland/AEK Larnaca takımlarından birisi olacak.

PELKAS HULL CİTY İLE MASADA

Pelkas, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşme halinde... Transfer önümüzdeki hafta netlik kazanacak. 28 yaşındaki oyuncunun da takımdan bir an önce ayrılmak istediği biliniyor. Fenerbahçe'ye transfer olduğundan beri inişli çıkışlı bir grafik çizen Pelkas, 2020 yılında PAOK'tan 2.2 milyon Euro'ya transfer edildi. Güncel piyasa değeri 4.5 milyon Euro olan tecrübeli futbolcu 26 kez Yunan Milli Takım forması giydi. Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla geçtiğimiz sezon 33 resmi maçın 13'ünde ilk 11'de yer aldı. 28 yaşındaki Yunan oyuncu bu karşılaşmalarda 5 golle takımına katkıda bulundu. Sarı-Lacivertliler, Pelkas'ı da satarak önemli bir gelir daha elde etmek istiyor.

FENERBAHÇE ÇOK KARMAŞIKTI

Fenerbahçe Beko'da 3 sezon forma giydikten sonra Asvel'e transfer olan Nando de Colo, Sarı-Lacivertliler'den ayrılma gerekçesini açıkladı. Yıldız basketbolcu, "Fenerbahçe'de her yıl koç ve ekibi değişiyordu ancak buna rağmen son sezon Türkiye Ligi'ni kazanmayı başardık. Bir şeyler inşa etmek ve zirveye oynamak istiyorsanız her şeyi yıkıp baştan yapmaya çalışmanın çok iyi fikir olduğunu düşünmüyorum" dedi.