Özel haber... Galatasaray'da ayrılık zamanı! Önce Gomis sonra da Mostafa Mohamed gidecek

Galatasaray son yıllarda görülmemiş bir transfer hareketliliği yaşıyor. Leo Dubois, Haris Seferovic ve Florian Grillitsch'i büyük oranda bitiren Sarı Kırmızılılar'da sürpriz ayrılıklar da kapıya dayandı.

Dün Mbaye Diagne'yi Karagümrük'e gönderen Galatasaray'ın mevcut kadrosundaki iki forveti Mostafa Mohamed ve Bafetimbi Gomis de yol ayrımına girdi.

Bir türlü beklenen performansı gösteremeyen ve Avusturya kampındaki isteksiz tutumları ile teknik direktör Okan Buruk'tan veto yiyen Mostafa Mohamed için Fransa yolları gözüktü.

Ligue 1 kulüplerinden Nantes bugün Galatasaray'a kiralama teklifinde bulundu. Eğer kulüpler satın alma opsiyonu konusunda anlaşırsa Mısırlı yıldız Nantes'ın yolunu tutacak.

Mohamed'in Fransız ekibiyle çok büyük oranda anlaştığı ve ayrılık isteğini yönetime resmen ilettiği de gelen bilgiler arasında



Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon transfer ettiği Bafetimbi Gomis'le de yollar ayrılabilir. Alınan bilgilere göre Fransız yıldıza İran'dan iki kulüp resmen talip oldu. Bu kulüplerin Persepolis ve Sepehan olduğu öğrenildi.