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    • Spor
    • 18.07.2022 08:59
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    • 18.07.2022 09:05
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    Lazar Markovic Gaziantep FK ile anlaşmaya çok yakın!

    Bir dönem Liverpool'dan Fenerbahçe'ye kiralanan Lazar Markovic, Süper Lig'e geri dönüyor. Yaşadığı sakatlıklar sonrasında bir türlü istikrarı yakalayamayan Markovic, Erol Bulut'un çalıştırdığı Gaziantep FK ile anlaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

    Eski Fenerbahçeli Gaziantep’te!

    Gaziantep FK, Fenerbahçe forması giydiği dönemde taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Lazar Markovic'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

    Ajansspor'un haberine göre, Güneydoğu Anadolu temsilcisi sağ kanat oyuncusu için düğmeye bastı. 2015 - 2016 sezonunda Liverpool'dan kiralık olarak sarı lacivertlilerde oynayan Markovic, çıktığı 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

    SAKATLIKLAR YAKASINI BIRAKMADI

    Fenerbahçe döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kulübüne dönen ve Sporting Lisbon'a kiralanan Markovic, sakatlıklar yüzünden asla istediği performansa ulaşamamıştı.
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        Haberler Spor Lazar Markovic Gaziantep FK ile anlaşmaya çok yakın!
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