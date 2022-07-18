Lazar Markovic Gaziantep FK ile anlaşmaya çok yakın!

Ajansspor'un haberine göre, Güneydoğu Anadolu temsilcisi sağ kanat oyuncusu için düğmeye bastı. 2015 - 2016 sezonunda Liverpool'dan kiralık olarak sarı lacivertlilerde oynayan Markovic, çıktığı 21 maçta 2 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.