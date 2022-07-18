Seferovic Aslan oldu

Galatasaray yabancı transferinde ikinci bombayı patlattı. Geçtiğimiz hafta Sergio Oliveira'yı kadrosuna katan Sarı-Kırmızılılar, Benfica formasını giyen Haris Seferovic'le anlaşma sağladı. Alınan bilgilere göre İsviçreli yıldız, Benfica'dan sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiralandı. Eğer Seferovic 15 resmi maçta forma giyerse 3.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye gireceği öğrenildi. 30 yaşındaki forvetin de 2 milyon Euro maaş alacağı belirlendi. Yarın İstanbul'a gelmesi beklenen Haris Seferovic yaklaşık 15 gündür Galatasaray'ın sıcak gündemindeydi. Ancak İsviçreli yıldızın geçtiğimiz sezon yaşadığı iki ciddi sakatlık nedeniyle bazı endişeler yaşanıyordu. Alınan bilgilere göre Seferovic'e Lizbon'da yaptırılan kapsamlı sağlık kontrollerinde hiçbir soruna rastlanmadı.

İSTANBUL'DA KONTROL OLACAK

Yıldız futbolcuya İstanbul'da da bazı tetkikler yapılacağı, yine sorun çıkmaması halinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Haris Seferovic, Benfica formasıyla 5 yılda 187 karşılaşmaya çıkarken 74 gol ve 24 asistlik performans sergiledi. İsviçre Milli Takımı'nda 86 kez görev yapan ve 26 kez rakip ağları havalandıran tecrübeli futbolcu 1.86 boyunda.

GÖNÜLLERİ FETHETMİŞTİ

8 yıl önce Almanya'da yaşayan Tuğçe Albayrak ismindeki Türk vatandaşı sokak ortasında bir Sırp tarafından öldürülmüştü. O dönem Frankfurt formasını giyen Seferovic, Dortmund'a attığı golün ardından formasını çıkararak içindeki tişörtü kameralara göstermişti. Seferovic'in tişörtünde Almanca olarak "Tuğçe: Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazıyordu.