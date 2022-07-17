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    • 17.07.2022 14:00
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    • 17.07.2022 15:34
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    Yıllar önce gönülleri fetheden Haris Seferovic Galatasaray'da gollerini sıralamaya geliyor! Dikkat çeken Tuğçe Albayrak detayı

    Galatasaray, Benfica formasını giyen Haris Seferovic’le anlaşmaya vardı. Seferovic 2014 yılında çok anlamlı bir hareketiyle gündeme oturmuştu. Seferovic, Almanya'da vahşi bir saldırıda hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak için attığı golün ardından formasını çıkararak içindeki tişörtü kameralara göstermişti.

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Gönülleri fetheden Seferovic geliyor!

    Forvet transferi için büyük bir uğraş veren Galatasaray sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Benfica formasını giyen Haris Seferovic'le anlaşmaya vardı.

    Portekiz kulübünden sezon sonuna kadar kiralanacak olan İsviçreli yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
    Haris Seferovic 2014 yılında çok anlamlı bir hareketiyle gündeme oturmuştu.

    Bundan tam 8 yıl önce Almanya'da yaşayan Tuğçe Albayrak ismindeki Türk vatandaşı sokak ortasında vahşi bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kısa bir süre sonra yakalanan katilin Sırp olduğu açıklanmıştı.


        TİŞÖRTÜ KAMERALARA GÖSTERMİŞTİ
        O dönem Almanya'da Eintracht Frankfurt formasını giyen Seferovic, Borussia Dortmund ile oynanan maçta attığı golün ardından formasını çıkararak içindeki tişörtü kameralara göstermişti.



        Seferovic'in tişörtünde Almanca olarak "Tuğçe: Medeni cesaret, melek, cesaret, saygı" yazıyordu.



        GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK DESTEĞİNİ ALMIŞTI
        Boşnak asıllı İsviçre vatandaşı olan Seferovic'in bu tepkisi Almanya'da uzun süre gündeme oturmuş, yıldız futbolcu özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın büyük desteğini almıştı.

        Yaptığı bu hareketle gönülleri fetheden Haris Seferovic şimdi Galatasaray taraftarlarını golleriyle coşturmak için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.

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