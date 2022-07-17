Yıllar önce gönülleri fetheden Haris Seferovic Galatasaray'da gollerini sıralamaya geliyor! Dikkat çeken Tuğçe Albayrak detayı





GURBETÇİ VATANDAŞLARIMIZIN BÜYÜK DESTEĞİNİ ALMIŞTI

Boşnak asıllı İsviçre vatandaşı olan Seferovic'in bu tepkisi Almanya'da uzun süre gündeme oturmuş, yıldız futbolcu özellikle gurbetçi vatandaşlarımızın büyük desteğini almıştı.

Yaptığı bu hareketle gönülleri fetheden Haris Seferovic şimdi Galatasaray taraftarlarını golleriyle coşturmak için İstanbul'a gelmeye hazırlanıyor.