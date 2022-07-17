Yıllar önce gönülleri fetheden Haris Seferovic Galatasaray'da gollerini sıralamaya geliyor! Dikkat çeken Tuğçe Albayrak detayı

Forvet transferi için büyük bir uğraş veren Galatasaray sonunda mutlu sona ulaştı. Sarı-Kırmızılılar, Benfica formasını giyen Haris Seferovic'le anlaşmaya vardı.
Portekiz kulübünden sezon sonuna kadar kiralanacak olan İsviçreli yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelerek resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.
Haris Seferovic 2014 yılında çok anlamlı bir hareketiyle gündeme oturmuştu.
Bundan tam 8 yıl önce Almanya'da yaşayan Tuğçe Albayrak ismindeki Türk vatandaşı sokak ortasında vahşi bir saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Kısa bir süre sonra yakalanan katilin Sırp olduğu açıklanmıştı.