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    • Spor
    • 18.07.2022 11:20
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    • 18.07.2022 11:36
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    Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo Portekiz basınına konuştu

    Fenerbahçe orta sahasının yıldız ismi Miguel Crespo, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu. Şampiyonluk hedefinde olduklarını belirten Crespo, Jorge Jesus hakkında da açıklamalarda bulundu. Peki Portekizli futbolcu neler söyledi? Detaylar haberimizde...

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Crespo’dan şampiyonluk vurgusu

    Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Portekizli yıldız futbolcu ülkesinin medyasına önemli açıklamalar yaptı. Portekiz'den Record'a konuşan yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile çok iyi bir hava yakaladıklarını belirtti.

    25 yaşındaki futbolcu, Record'a verdiği röportajda, "Jorge Jesus daha önce kendini ispat etmiş çok önemli bir teknik adam… Oldukça saygın ve birçok şampiyonluk yaşamış. Bu sezon onunla mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.

    BABA VURGUSU

    Miguel Crespo, "Jorge Jesus bizimle arkadaş gibi. Saha içinde çok zorlayıcı. İdmanları çok ağır. Saha dışında da bir baba gibi. Sakatlığımı atlattım. Şu an tamamen iyileştiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.

        "İYİ DURUMDAYIZ"

        Türkiye'deki en büyük kulüplerden biri olduklarını belirten Crespo, "Şampiyonluk için hazırlanıyoruz ve bunu istiyoruz. Öncelikli hedefimiz Şampiyonlar Ligi ön elemesinde oynayacağımız Dinamo Kiev maçı. Elemeleri geçip sonuna kadar gitmek istiyoruz. Hazırlık dönemi iyi geçti. İyi durumdayız." dedi.

        TARAFTARIN SEVGİLİSİ OLDU

        Fenerbahçe taraftarının sevgilisi konumundaki Crespo, geride kalan sezonda 30 karşılaşmada görev aldı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Müthiş mücadelesi ve bitmek bilmeyen enerjisiyle taraftar ona "Duracell" lakabını taktı.

        Vitor Pereira'nın ısrarıyla transfer edilen yıldız futbolcu için Estoril'e geçen yıl 1.5 milyon Euro ödenmişti. Crespo'nun şimdiki değeri 8 milyon Euro. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek yıldız futbolcuyu Avrupa'nın önemli kulüpleri istiyor.

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