Fenerbahçeli futbolcu Miguel Crespo Portekiz basınına konuştu

Fenerbahçe'de geçen sezon ortaya koyduğu başarılı performansla adından söz ettiren Portekizli yıldız futbolcu ülkesinin medyasına önemli açıklamalar yaptı. Portekiz'den Record'a konuşan yıldız futbolcu, teknik direktör Jorge Jesus ile çok iyi bir hava yakaladıklarını belirtti.
25 yaşındaki futbolcu, Record'a verdiği röportajda, "Jorge Jesus daha önce kendini ispat etmiş çok önemli bir teknik adam… Oldukça saygın ve birçok şampiyonluk yaşamış. Bu sezon onunla mutlu sona ulaşacağımızı düşünüyorum." dedi.
BABA VURGUSU
Miguel Crespo, "Jorge Jesus bizimle arkadaş gibi. Saha içinde çok zorlayıcı. İdmanları çok ağır. Saha dışında da bir baba gibi. Sakatlığımı atlattım. Şu an tamamen iyileştiğimi hissediyorum." ifadelerini kullandı.