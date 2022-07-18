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    • Spor
    • 18.07.2022 11:28
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    • 18.07.2022 12:15
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    Galatasaray Grillitsch'i bitirdi, Avrupa 'Ne oluyor' dedi!

    Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da Florian Grillitsch ile anlaşma sağlandı. İngiltere'den Arsenal ve Newcastle United'ın, İtalya'dan ise Roma ve Fiorentina'nın istediği futbolcu, tercihiyle Avrupa'yı şaşkına çevirdi. İşte detaylar...

    ONUR ÖZKAN
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom bitirdi, devler şaşkına döndü

    Galatasaray dün transferde çok sürpriz bir hamle yapmış ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'le anlaşmıştı. Bu transfer sarı-kırmızılı taraftarlar kadar Avrupa futbol piyasasını da şaşkına çevirdi.

    ÖNEMLİ KULÜPLERLE ANILIYORDU
    Çünkü son olarak Hoffenheim'da forma giyen ve piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Avusturyalı yıldızın ismi birçok önemli kulüple anılıyordu.


    İngiliz basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Arsenal ve Newcastle United'ın Florian Grillitsch ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan basını ise yıldız futbolcuyu Roma ve Fiorentina'nın istediğini yazmıştı.

    GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI
    Alınan bilgilere göre Florian Grillitsch'in aynı zamanda menajerliğini yapan babasının yüksek talepleri sonrasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.

        ŞAŞIRDILAR
        Galatasaray yönetiminin uzun uğraşlar sonrasında hem Avusturyalı yıldız hem babasını ikna ederek bu transferi bitirmesi çok büyük yankı uyandırdı.
        Özellikle İtalyan basını, Fiorentina'nın çok ciddi şekilde Grillitsch'i istediğini ve gelinen durumun büyük hayal kırıklığı yarattığını belirtiyor.

        ORTA ALANDA YER ALIYOR
        Çok yönlü bir futbolcu olan tecrübeli yıldız, neredeyse kale haricinde tüm bölgelerde görev yapabiliyor. Geçtiğimiz sezon ağırlıklı olarak stoper pozisyonunda görev yapan Grillitsch'in kariyer geneline baktığımızda ise orta alanda oynaması dikkatleri çekiyor.


        Avusturya Milli Takımı'nın da banko isimlerinden biri olan 26 yaşındaki futbolcunun özellikle teknik direktör Okan Buruk tarafından ısrarla istendiği de gelen bilgiler arasında.

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