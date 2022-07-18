Galatasaray Grillitsch'i bitirdi, Avrupa 'Ne oluyor' dedi!

Galatasaray dün transferde çok sürpriz bir hamle yapmış ve bonservisi elinde olan Florian Grillitsch'le anlaşmıştı. Bu transfer sarı-kırmızılı taraftarlar kadar Avrupa futbol piyasasını da şaşkına çevirdi.
ÖNEMLİ KULÜPLERLE ANILIYORDU
Çünkü son olarak Hoffenheim'da forma giyen ve piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Avusturyalı yıldızın ismi birçok önemli kulüple anılıyordu.
İngiliz basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Arsenal ve Newcastle United'ın Florian Grillitsch ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan basını ise yıldız futbolcuyu Roma ve Fiorentina'nın istediğini yazmıştı.
GÖRÜŞMELERDEN SONUÇ ALINAMADI
Alınan bilgilere göre Florian Grillitsch'in aynı zamanda menajerliğini yapan babasının yüksek talepleri sonrasında yapılan görüşmelerden sonuç alınamadı.