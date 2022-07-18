Galatasaray Grillitsch'i bitirdi, Avrupa 'Ne oluyor' dedi!

ÖNEMLİ KULÜPLERLE ANILIYORDU

Çünkü son olarak Hoffenheim'da forma giyen ve piyasa değeri 16 milyon Euro olarak gösterilen Avusturyalı yıldızın ismi birçok önemli kulüple anılıyordu.



İngiliz basını geçtiğimiz günlerde yaptığı haberlerde Arsenal ve Newcastle United'ın Florian Grillitsch ile ilgilendiğini duyurmuştu. İtalyan basını ise yıldız futbolcuyu Roma ve Fiorentina'nın istediğini yazmıştı.