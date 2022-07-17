Pedro geliyor

Fenerbahçe, Galatasaray'ın çok istediği Joao Pedro ile her konuda anlaştı ve oyunucunun menajerleri Piccoli ve Lombardi'yi İstanbul'a getirdi. Dün oyuncunun kulübü Cagliari ile bir görüşme daha yapan Fenerbahçe, İtalyan yıldızın işini büyük ölçüde bitirdi. Futbolcuya 3 yıllık sözleşme ve her yıl için 2.5 milyon Euro + bonus öneren Fenerbahçe Cagliari ile de 6.5 milyon Euro bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Joao Pedro'nun menajerlerinin bugün İstanbul'da detayları görüşüp resmi sözleşmeyi hazır hale getireceği ardından da Joao Pedro'nun İstanbul'a geleceği öğrenildi.

GALATASARAY ŞOKTA!

Galatasaray bilindiği gibi Cagliari ile ilk görüşen kulüptü. Ancak oyuncunun menajerlik ücreti çok geldiği için transfer görüşmelerini dondurmuştu. G.Saray Sporif AŞ yöneticisi Erden Timur'un transferi tamamlayamaması ve ardından Fenerbahçe'nin devreye girmesi tüm dengeleri değiştirdi. Abdülkerim Bardakçı'yı G.Saray'a kaptıran Fenerbahçe, Pedro ile karşılık vermek istiyor.

270 MAÇTA 86 GOL 28 ASİST

Fenerbahçe'nin hemen hemen her konuda anlaştığı Joao Pedro Cagliari formasıyla 270 maça çıktı. Çıktığı maçlarda 86 gol atıp 28 de asist yapan Joao Pedro bir 10 numaradan daha fazlası... Forvet arkası ve forvet oynayabilen İtalyan yıldız geçen sezon Seria A'da 34 maçta 17 gol atıp 3 de asist yaparak iyi bir sezon geçirdi.