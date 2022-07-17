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    • Spor
    • 17.07.2022 09:57
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    • 17.07.2022 10:35
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    Beşiktaş'ta yerli stoper operasyonu tamam: Emrecan Uzunhan imzalıyor

    Beşiktaş uzun süredir devam eden stoper arayışlarında son noktaya geldi. Romain Saiss'in yanına yerli bir partner arayan Beşiktaş, kulubüyle anlaşmaya vardığı İstanbulspor'un genç oyuncusu Emrecan Uzunhan'a imza attırmaya hazırlanyor.

    Beşiktaş Emrecan Uzunhan ile anlaştı

    Beşiktaş yerli stoper arayışında mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Valerien İsmael ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan Serdar Saatçı nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş transfer komitesi, Emrecan Uzunhan transferini noktaladı.

    2 MİLYON EURO ÖDEYECEK
    İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı. Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.

    25 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Geçen sezon play-off finaliyle Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da 25 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlamış, gösterdiği performansla da alkış almıştı.

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    Haberler Spor Beşiktaş'ta yerli stoper operasyonu tamam: Emrecan Uzunhan imzalıyor
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