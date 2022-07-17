Beşiktaş'ta yerli stoper operasyonu tamam: Emrecan Uzunhan imzalıyor

2 MİLYON EURO ÖDEYECEK

İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı. Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.