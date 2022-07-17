Beşiktaş'ta yerli stoper operasyonu tamam: Emrecan Uzunhan imzalıyor

Beşiktaş yerli stoper arayışında mutlu sona ulaştı. Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Valerien İsmael ile yaşadığı tartışmanın ardından kadro dışı kalan Serdar Saatçı nedeniyle çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş transfer komitesi, Emrecan Uzunhan transferini noktaladı.
2 MİLYON EURO ÖDEYECEK
İstanbulspor'la anlaşan siyah-beyazlılar futbolcuyla da el sıkıştı. Sarı-siyahlı takıma genç savunmacı için taksitlerle 2 milyon euro ödeyecek olan Beşiktaş, Süper Lig'in yeni ekibine sonraki satıştan da pay verecek.
25 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçen sezon play-off finaliyle Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'da 25 maça çıkan 21 yaşındaki stoper, 1 gol 1 asistle takımına katkı sağlamış, gösterdiği performansla da alkış almıştı.